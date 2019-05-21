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Дана Борисова призвала девушек увеличивать губы, чтобы выйти замуж

Телеведущая Дана Борисова дала подписчицам в сети Instagram оригинальный совет, как выйти замуж. Артистка считает, что для удачного замужества необходимо увеличить губы.
Дана Борисова призвала девушек увеличивать губы, чтобы выйти замуж

По словам Даны Борисовой, она никогда не прибегала к пластике, но накануне решилась увеличить себе губы. Процедуру она совершала в одной из известных клиник Москвы, отметив, что результат превзошел все ее ожидания. Артистка призналась, что раньше не имела желания записываться на такую манипуляцию со своим лицом, поскольку ее смущали “утиные губы” некоторых знакомых. В публикации в социальных сетях артистка посоветовала определенного врача, к которому записывалась на прием.

Артистка также рассказала о примете, якобы губы от выбранного ею доктора помогают удачно выйти замуж. Борисова порекомендовала эту процедуру всем девушками, которые никак не могут решиться на “уколы красоты”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:30

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