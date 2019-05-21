Аллергия помогла Нине Корниенко распознать свое счастье





Рассказ о своей жизни артистка начала с того, что в пять лет она с сестрами осталась без матери, а мачеха оказалась очень строгой. Лишь киноклуб в Соликамске стал для нее отдушиной, а вскоре артистка попала в театральную студию в Перми и уехала в Москву для поступления во МХАТ. После окончания учебы Нину Корниенко приняли в Театр Сатиры, где она получила роль в известном спектакле. Первым партнером актрисы по сцене оказался именно Миронов, а вскоре артист начал ухаживать за партнершей. Несмотря на романтику Нина Корниенко понимала, что их союз невозможен, а вскоре Екатерина Градова объявила о помолвке с Мироновым.Обрести счастье Корниенко смогла только с работавшим оператором на ТВ Львом Стрельциным, с которым познакомилась во время съемок фильм-спектакля “Проснись и пой”. Однажды у нее произошел приступ аллергии, во время чего ее поддержал новый избранник, и тогда звезда поняла, что в безопасности себя сможет чувствовать только со Стрельциным. В браке родилась дочь, а вместе супруги жили 30 лет вплоть до смерти мужа звезды.