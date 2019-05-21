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Аллергия помогла Нине Корниенко распознать свое счастье

Актриса Нина Корниенко рассказала об отношениях с коллегой по цеху Андреем Мироновым, что произошло во время посещения студии передачи “Судьба человека”. Звезда отметила, что свое счастье ей удалось распознать благодаря аллергии.
Аллергия помогла Нине Корниенко распознать свое счастье

Рассказ о своей жизни артистка начала с того, что в пять лет она с сестрами осталась без матери, а мачеха оказалась очень строгой. Лишь киноклуб в Соликамске стал для нее отдушиной, а вскоре артистка попала в театральную студию в Перми и уехала в Москву для поступления во МХАТ. После окончания учебы Нину Корниенко приняли в Театр Сатиры, где она получила роль в известном спектакле. Первым партнером актрисы по сцене оказался именно Миронов, а вскоре артист начал ухаживать за партнершей. Несмотря на романтику Нина Корниенко понимала, что их союз невозможен, а вскоре Екатерина Градова объявила о помолвке с Мироновым.
Аллергия помогла Нине Корниенко распознать свое счастье

Обрести счастье Корниенко смогла только с работавшим оператором на ТВ Львом Стрельциным, с которым познакомилась во время съемок фильм-спектакля “Проснись и пой”. Однажды у нее произошел приступ аллергии, во время чего ее поддержал новый избранник, и тогда звезда поняла, что в безопасности себя сможет чувствовать только со Стрельциным. В браке родилась дочь, а вместе супруги жили 30 лет вплоть до смерти мужа звезды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:34

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