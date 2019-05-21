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Автор «Песни льда и пламени» высказал свое видение конца «Игры престолов»

Автор романа «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, окажется ли финал не до конца написанной саги похожим на кинематографическую версию. Писатель допустил присутствие некоторых отличий.
Автор «Песни льда и пламени» высказал свое видение конца «Игры престолов»

Свое видение ситуации автор высказал в личном блоге, где также поблагодарил команду «Игры престолов», которая восемь лет трудилась над сериалом. Мартин ответил на вопрос, сегодня интересующий многих поклонников кинопроекта: окажется ли концовка схожей на финал сериала.

«И да, и нет», - написал автор, неоднократно повторив данную фразу. По словам писателя, у сценаристов «Игры престолов» было совсем мало времени, чтобы продумать в подробностях сюжет восьмого сезона, а он собирается посвятить концовке проекта как минимум 3000 страниц рукописи.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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