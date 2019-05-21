Автор «Песни льда и пламени» высказал свое видение конца «Игры престолов»





Свое видение ситуации автор высказал в личном блоге, где также поблагодарил команду «Игры престолов», которая восемь лет трудилась над сериалом. Мартин ответил на вопрос, сегодня интересующий многих поклонников кинопроекта: окажется ли концовка схожей на финал сериала.«И да, и нет», - написал автор, неоднократно повторив данную фразу. По словам писателя, у сценаристов «Игры престолов» было совсем мало времени, чтобы продумать в подробностях сюжет восьмого сезона, а он собирается посвятить концовке проекта как минимум 3000 страниц рукописи.