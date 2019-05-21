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Майя Донцова готова съехать от Алексея Купина

Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова готова уже на следующей неделе съехать от Алексея Купина. Своё намерение девушка объясняет желанием наглядно продемонстрировать Ольге Рапунцель, как нужно выполнять правила проекта.

Майя Донцова готова съехать от Алексея Купина


После переезда в новый дом на шоу «Спаси свою любовь» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко всё никак не могут наладить отношения то между собой, то с коллективом. Ввиду этого было принято решение провести некий эксперимент — на неделю разлучить супругов, заставив их пожить врозь. Такая идея девушку не обрадовала, и она отказалась.

Майя Донцова готова съехать от Алексея Купина


Теперь Майя Донцова, уставшая от истерик Рапунцель, заявила, что готова уже на следующей неделе съехать от Алексея Купина и пожить раздельно, чтобы наглядно показать супруге Дмитрия Дмитренко, как участники должны выполнять правила «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:20

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