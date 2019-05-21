Майя Донцова готова съехать от Алексея Купина





После переезда в новый дом на шоу «Спаси свою любовь» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко всё никак не могут наладить отношения то между собой, то с коллективом. Ввиду этого было принято решение провести некий эксперимент — на неделю разлучить супругов, заставив их пожить врозь. Такая идея девушку не обрадовала, и она отказалась.Теперь Майя Донцова, уставшая от истерик Рапунцель, заявила, что готова уже на следующей неделе съехать от Алексея Купина и пожить раздельно, чтобы наглядно показать супруге Дмитрия Дмитренко, как участники должны выполнять правила «Дома-2».