Беременная Катя Колисниченко три раза увеличивала ягодицы





Экс-участница «Дома-2»Катя Колисниченко во время беременности стала чаще общаться со своими подписчиками в Instagram, отвечая на интересующие их вопросы. Так, девушка уже призналась, что три раза увеличивала ягодицы, а точнее делала липофилинг, что подразумевает под собой пересадку собственной жировой ткани из одной зоны в другую. На вопросы о том, зачем так много, экс-проектантка написала, что с первого раза почти никто не добивается желаемого результата, поэтому решаются на так называемую коррекцию.Кроме того, Катя Колисниченко также увеличивала себе грудь и дважды делала ринопластику. Фанаты надеются, что после родов молодая мама перестанет задумываться об операциях, а больше станет заботиться о собственном здоровье и благополучии долгожданного малыша.