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Беременная Катя Колисниченко три раза увеличивала ягодицы

Беременная Катя Колисниченко рассказала в Сети о том, что три раза увеличивала себе ягодицы. Кроме того, девушка рассказала поклонникам в Сети и о других пластических операциях, к которым прибегала до беременности.

Беременная Катя Колисниченко три раза увеличивала ягодицы


Экс-участница «Дома-2»Катя Колисниченко во время беременности стала чаще общаться со своими подписчиками в Instagram, отвечая на интересующие их вопросы. Так, девушка уже призналась, что три раза увеличивала ягодицы, а точнее делала липофилинг, что подразумевает под собой пересадку собственной жировой ткани из одной зоны в другую. На вопросы о том, зачем так много, экс-проектантка написала, что с первого раза почти никто не добивается желаемого результата, поэтому решаются на так называемую коррекцию.

Беременная Катя Колисниченко три раза увеличивала ягодицы


Кроме того, Катя Колисниченко также увеличивала себе грудь и дважды делала ринопластику. Фанаты надеются, что после родов молодая мама перестанет задумываться об операциях, а больше станет заботиться о собственном здоровье и благополучии долгожданного малыша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:04

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