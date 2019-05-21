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Супругу Гогена Солнцева подозревают в злоупотреблении алкоголем

Фанаты подозревают супругу Гогена Солнцева в злоупотреблении алкоголем. Такое мнение публика высказала в Instagram под снимком Екатерины Терешкович из санатория.

Супругу Гогена Солнцева подозревают в злоупотреблении алкоголем


Недавно Екатерина Терешкович уехала отдохнуть в санаторий якобы на оздоровление, но фанаты подозревают супругу Гогена Солнцева в злоупотреблении алкоголем, считая, что та лечится в оздоровительном учреждении от зависимости. Спровоцировал такие разговоры новый снимок женщины, который опубликовал сам скандальный супруг. В подписи к кадру Солнцев указал, что жена поругалась с персоналом и даже влезла в драку, в которой и получила в глаз.

Супругу Гогена Солнцева подозревают в злоупотреблении алкоголем


В комментариях к снимку фанаты предположили, что Терешкович явно злоупотребляет алкоголем, ведь её лицо кажется пропитым и опухшим. Несмотря на это, сам экс-участник «Дома-2» подобные разговоры никак не комментирует.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:38

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