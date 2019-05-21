В эфире «Дома-2» показали свисающий живот Саши Черно
В эфире канала «ТНТ» показали свисающий живот Александры Черно. Нужно сказать, что телезрителей шокировало увиденное, о чем они поспешили высказаться в социальных сетях.
Не секрет, что на телепроекте «Дом-2» довольно часто поднимается тема похудения 25-летней Саши Черно. Несмотря на то, что внешне девушка практически не изменилась, она по-прежнему продолжает заявлять, что старается придерживаться правильного питания, чтобы избавиться от лишних килограммов.
Правда, внимательным поклонникам реалити-шоу верится в это с трудом, ведь они не единожды замечали, как Александра, лежа в кровати, поедает сладости и бутерброды, которые запивает газировкой. По мнению большинства телезрителей, Черно не теряет вес, а наоборот набирает его. Причем с катастрофической скоростью.
Сейчас фанаты «Дома-2» буквально настаивают на том, чтобы избранник Саши Иосиф Оганесян взял под контроль питание своей супруги, ведь если все и дальше так продолжится, она банально может не поместиться в кадре.
Впрочем, судя по всему, проблемы с одеждой у Черно имеются уже сейчас. В эфире «Дома-2» показали огромный свисающий живот Александры, который, как видно, не могут удержать даже обтягивающие белые брюки.
К слову, телезрители поспешили объяснить Саше, что ей срочно нужно садиться на строгую диету, ведь с таким весом ей в дальнейшем, вне Периметра, будет очень сложно подобрать себе стильную и красивую одежду.
Не секрет, что на телепроекте «Дом-2» довольно часто поднимается тема похудения 25-летней Саши Черно. Несмотря на то, что внешне девушка практически не изменилась, она по-прежнему продолжает заявлять, что старается придерживаться правильного питания, чтобы избавиться от лишних килограммов.
Правда, внимательным поклонникам реалити-шоу верится в это с трудом, ведь они не единожды замечали, как Александра, лежа в кровати, поедает сладости и бутерброды, которые запивает газировкой. По мнению большинства телезрителей, Черно не теряет вес, а наоборот набирает его. Причем с катастрофической скоростью.
Сейчас фанаты «Дома-2» буквально настаивают на том, чтобы избранник Саши Иосиф Оганесян взял под контроль питание своей супруги, ведь если все и дальше так продолжится, она банально может не поместиться в кадре.
Впрочем, судя по всему, проблемы с одеждой у Черно имеются уже сейчас. В эфире «Дома-2» показали огромный свисающий живот Александры, который, как видно, не могут удержать даже обтягивающие белые брюки.
К слову, телезрители поспешили объяснить Саше, что ей срочно нужно садиться на строгую диету, ведь с таким весом ей в дальнейшем, вне Периметра, будет очень сложно подобрать себе стильную и красивую одежду.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:21