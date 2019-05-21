Кейт Миддлтон побывала на Цветочном шоу в Челси в красивых кюлотах

Ежегодное мероприятие Chelsea Flower Show проходит в Лондоне. В этот раз Кейт Миддлтон принимала непосредственное участие в организации Цветочного шоу и оформила для него одну из композиций. Супруга принца Уильяма пообщалась с участниками и организаторами, а также провела время с детьми, которых пригласили посетить выставку. Для этого повода герцогиня Кембриджская выбрала повседневный наряд, не лишенный утонченности и стиля. Член королевской семьи была одета в ажурную блузку белого цвета, широкие брюки-кюлоты и обычные удобные кроссовки. Недавно появились слухи о том, что супруга принца Уильяма теперь работает с новым дизайнером, и именно поэтому все чаще в ее нарядах фигурируют разные виды штанов.Больше всего внимания Кейт Миддлтон уделила детям, собравшимся в саду Chelsea Flower Show. Она не только разговаривала с ними и фотографировалась, но даже решила залезть на крону одного гигантского дерева, имеющегося на этом цветочном шоу. Прямо на нем оформители композиции расположили вместительный деревянный дом, где может находиться не один человек. Примечательно, что следующим членом королевской семьи, посетившим Цветочное шоу, будет сама королева Елизавета II.