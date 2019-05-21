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Рэпер Баста выпустит фирменные беспроводные наушники и колонки

Известный российский рэпер Баста заявил, что займется выпуском музыкальных гарнитур под собственным брендом Z. Для этого его лейбл Gazgolder объединил свои усилия с компанией Inventive Retail Group, продажа беспроводных наушников и колонок начнется 26 мая.
Рэпер Баста выпустит фирменные беспроводные наушники и колонки

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, объяснил свое решение заняться выпуском гарнитур. Исполнитель отметил, что он и его команда всю жизнь занимаются одним делом – выпуском музыки, поэтому выход подобной техники – это лишь продолжение данного пути. Рэпер уверен: качественные наушники и колонки важны не меньше, чем хорошие песни.

Для этого лейбл Gazgolder объединил свои усилия с Inventive Retail Group, они внимательно изучили современный рынок музыкальных гарнитур и выбрали наилучшие комплектующие по соотношению цены и качества, после чего музыканты занялись оформлением их внешнего вида. Новинки будут выходить под брендом Z и уже 26 мая станут доступными в магазинах сети re:Store или на официальном сайте.

Первая линейка музыкальных гарнитур от Басты будет включать в себя 6 товаров. Покупателям предложат внутриканальные наушники двух видов: проводные и с Bluetooth соединением (3990 и 4990 рублей соответственно). Беспроводные колонки тоже представлены двумя моделями за 1990 и 4990 рублей. Самыми дорогими будут накладные наушники с дизайном, выполненным вручную. Их стоимость составит 29990 и 49990 рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:05

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