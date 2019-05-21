Ученые определили новый механизм, ускоряющий старение мозга и обостряющий болезнь Альцгеймера





Эксперты из медицинского научно-исследовательского Института ван Анделя объяснили, как заболевают здоровые клетки. Результаты работы дают ученым новые возможности для скрининга соединений, предназначенных для замедления или остановки развития недугов. В частности, были описаны молекулярные факторы, которые приводят к болезни Альцгеймера, что можно использовать для разработки улучшенных стратегий лечения и профилактики. Ученые рассмотрели энхансеры в клетках головного мозга людей на разных стадиях болезни Альцгеймера и сравнили их с клетками здоровых людей. Они обнаружили, что при нормальном старении наблюдается прогрессирующая потеря важных эпигенетических меток на энхансерах. Развитие недуга ускоряется в мозге людей с болезнью Альцгеймера, делая клетки уязвимыми. В то же время энхансеры чрезмерно увеличивают набор генов, участвующих в патологии заболевания в клетках мозга, стимулируя образование бляшек и клубков и реактивируя клеточный цикл в полностью сформированных клетках. Ученые связывали изменения энхансера с частотой снижения когнитивных функций у пациентов.Данное исследование является первым комплексным исследованием энхансеров в клетках головного мозга человека и болезни Альцгеймера и включает в себя углубленный анализ эпигенетических, генетических данных, экспрессии генов и белков. Вскоре команда планирует разработать новые экспериментальные системы для скрининга соединений, которые могут фиксировать нарушение регуляции в энхансерах, а также использоваться в качестве новых методов лечения или профилактики.