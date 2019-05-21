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«Обязательно вернусь»: Мария Миронова рассказала, как влюбилась во Вьетнам

Российская актриса театра и кино Мария Миронова недавно рассказала фанатам о впечатлениях от отдыха во Вьетнаме. Знаменитость призналась, что влюбилась в эту страну и обязательно туда вернется.

«Обязательно вернусь»: Мария Миронова рассказала, как влюбилась во Вьетнам

Заслуженная артистка РФ успела посетить Китай и Вьетнам. Мария Миронова станцевала на улице энергичного и яркого Гонконга, насладилась местными пейзажами и провела первую в своей жизни экскурсию по вьетнамскому Bana Hills.

В последнем посте Instagram актриса написала, что во Вьетнам она «влюбилась сразу и наотмашь». Звезда в восторге от искренних и маленьких, как дети жителей, местного ландшафта и «нереально» вкусной еды. Обезьяны также понравились артистке. «Я обязательно вернусь», - пишет довольная путешествием Миронова.

Подписчики звезды экранов согласились с кумиром, так как в эту страну невозможно не влюбиться. Поклонники назвали Миронову нежной, красивой, скромной, воспитанной и умиротворенной женщиной, поблагодарив за то, что не забывает делиться с ними впечатлениями.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:20

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