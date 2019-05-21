Представлен аппарат для передачи изображения в мозг незрячих людей
Эксперты представили аппарат MOANA, который призван передавать изображения в мозг незрячих людей. Устройство имеет вид части шлема и будет крепиться на затылок.
Устройство MOANA работает при помощи инфракрасных волн, которые проникают в черепную коробку и копируют определенную информацию. Для чтения нейронной активности ученые перепрограммировали нейроны для производства синтетических белков, которые смогут поглощать свет. В рамках тестирования шлем будет использоваться на клеточных организмах, а затем при помощи животных и человека. Исследователи уверены, что шлемы MOANA окажутся быстрыми и сверхчувствительными, чтобы получать информацию, перерабатывать ее и передавать на устройство.
При помощи шлема MOANA можно будет передавать зрительные образы от зрячего человека к слепому. Как отмечается на портале “21mm”, аппарат также может записывать информацию в нейроны, реагирующие на магнитные сигналы.
Устройство MOANA работает при помощи инфракрасных волн, которые проникают в черепную коробку и копируют определенную информацию. Для чтения нейронной активности ученые перепрограммировали нейроны для производства синтетических белков, которые смогут поглощать свет. В рамках тестирования шлем будет использоваться на клеточных организмах, а затем при помощи животных и человека. Исследователи уверены, что шлемы MOANA окажутся быстрыми и сверхчувствительными, чтобы получать информацию, перерабатывать ее и передавать на устройство.
При помощи шлема MOANA можно будет передавать зрительные образы от зрячего человека к слепому. Как отмечается на портале “21mm”, аппарат также может записывать информацию в нейроны, реагирующие на магнитные сигналы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38