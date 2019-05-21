АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые определили новый механизм, ускоряющий старение мозга и обостряющий болезнь Альцгеймера
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Представлен аппарат для передачи изображения в мозг незрячих людей

Эксперты представили аппарат MOANA, который призван передавать изображения в мозг незрячих людей. Устройство имеет вид части шлема и будет крепиться на затылок.
Представлен аппарат для передачи изображения в мозг незрячих людей

Устройство MOANA работает при помощи инфракрасных волн, которые проникают в черепную коробку и копируют определенную информацию. Для чтения нейронной активности ученые перепрограммировали нейроны для производства синтетических белков, которые смогут поглощать свет. В рамках тестирования шлем будет использоваться на клеточных организмах, а затем при помощи животных и человека. Исследователи уверены, что шлемы MOANA окажутся быстрыми и сверхчувствительными, чтобы получать информацию, перерабатывать ее и передавать на устройство.

При помощи шлема MOANA можно будет передавать зрительные образы от зрячего человека к слепому. Как отмечается на портале “21mm”, аппарат также может записывать информацию в нейроны, реагирующие на магнитные сигналы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы построили четвероногого
Лера Кудрявцева поблагодарила за
В Польше артистов выгнали со сцены за
Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые
Ученые определили новый механизм,
Представлен аппарат для передачи
«Возмутительно-отвратительный финал»:
Ученые предупредили об опасности приема
Кристина Орбакайте архивным видео
В Сети появились снимки BMW X6 третьего
Максим Галкин и Алла Пугачева планируют
Ученные: Для людей будет опасен секс с
«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич
Британский рабочий разбогател, доказав
Видео с выступлением Сергея Лазарева на
В России начались продажи самого
Анфиса Чехова перенесла операцию на
Умер Ники Лауда – чемпион «Формулы-1»
Светлана Бондарчук рассказала о
Microsoft, Google и Apple обвинили в
Подруга Меган Маркл рассказала о ее
«Язык живет отдельно от мозга»: У
Forbes назвал самых перспективных
«Накрутки голосов»: Сергей Соседов
Алексей Гришин о потенциале и
В прямом эфире на вопросы столичных
Наталья Водянова блистала в Каннах в
«Яндекс.Авто» появится в автомобилях
«Дом-2»: Анна Брянская раскрыла детали
Ученые предполагают, что на Плутоне
Просмотреть все новости