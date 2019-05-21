Microsoft, Google и Apple обвинили в несоблюдении авторских прав





Заявитель обвинил компании Microsoft, Google и Apple в распространении пиратских копий сборников его отца, что является грубым нарушением авторских прав. Непосредственно яблочный гигант предоставил пользователям сервиса Apple Music возможность покупать альбом Jamaica по стоимости, которая не соответствует установленной правообладателем. Кроме этого, отчисления за покупку альбома поступают лицу, которое не имеет права интеллектуальной собственности на продукт. Основываясь на этом, сын композитора музыки к фильму «Волшебник страны ОЗ» Гарольд Арлен подал в суд на ряд компаний, которые замешаны в распространении пиратского контента.Интересно то, что это не первый случай вовлечения Apple в подобного рода скандалы. Они ранее уже привлекались к ответственности за нарушение авторских прав. Яблочный гигант также был замечен за накруткой популярности неизвестных исполнителей с целью увеличения прибыли. Решение по данному делу пока неизвестно, однако специалисты считают, что Apple все же придётся компенсировать Гарольду Арлену ущерб, который был причинён действиями компании.