АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мертвые клетки нарушают реакцию иммунитета на раны
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Microsoft, Google и Apple обвинили в несоблюдении авторских прав

Сын композитора, который создал музыку для фильма «Волшебник страны Оз», Гарольд Арлен обвинил Microsoft, Google и Apple в распространении пиратского контента на своих платформах. Соответствующий иск уже направлен в суд и вышеуказанным компаниям предстоит предстать перед судом.
Microsoft, Google и Apple обвинили в несоблюдении авторских прав

Заявитель обвинил компании Microsoft, Google и Apple в распространении пиратских копий сборников его отца, что является грубым нарушением авторских прав. Непосредственно яблочный гигант предоставил пользователям сервиса Apple Music возможность покупать альбом Jamaica по стоимости, которая не соответствует установленной правообладателем. Кроме этого, отчисления за покупку альбома поступают лицу, которое не имеет права интеллектуальной собственности на продукт. Основываясь на этом, сын композитора музыки к фильму «Волшебник страны ОЗ» Гарольд Арлен подал в суд на ряд компаний, которые замешаны в распространении пиратского контента.

Интересно то, что это не первый случай вовлечения Apple в подобного рода скандалы. Они ранее уже привлекались к ответственности за нарушение авторских прав. Яблочный гигант также был замечен за накруткой популярности неизвестных исполнителей с целью увеличения прибыли. Решение по данному делу пока неизвестно, однако специалисты считают, что Apple все же придётся компенсировать Гарольду Арлену ущерб, который был причинён действиями компании.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умер Ники Лауда – чемпион «Формулы-1»
Светлана Бондарчук рассказала о
Microsoft, Google и Apple обвинили в
Подруга Меган Маркл рассказала о ее
«Язык живет отдельно от мозга»: У
Forbes назвал самых перспективных
«Накрутки голосов»: Сергей Соседов
Алексей Гришин о потенциале и
В прямом эфире на вопросы столичных
Наталья Водянова блистала в Каннах в
«Яндекс.Авто» появится в автомобилях
«Дом-2»: Анна Брянская раскрыла детали
Ученые предполагают, что на Плутоне
В Подмосковье в лесу найден труп
Солистки группы Queens обзавелись
Huawei может назвать свою операционную
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сообщил,
Ученые назвали сидячий образ жизни
Джонни Депп не заплатил своим адвокатам
Американка сняла на видео загадочный
Ольга Бузова засветила свое «мягкое
Гинеколог предложила женщинам
Певица Лолита похвасталась полученными
OUKITEL анонсировали выход нового
«Дом-2»: Анна Брянская считает всех
Тимати прокомментировал уход Егора
Заслуженный ветеринарный врач РФ: «В
Агата Муцениеце рассказала о принципах
Созданный в РФ спутник снял Землю из
Просмотреть все новости