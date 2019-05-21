Ученые предполагают, что на Плутоне может быть жидкая вода





Благодаря спутнику New Horizons, который в 2015 году пролетал возле Плутона, ученые впервые получили качественные снимки поверхности планеты. На полученных изображениях было видно, что часть карликовой планеты покрыта льдом. Это сразу вызвало ряд вопросов у ученного сообщества по поводу существования воды в жидком состоянии под слоями льда.Некоторые специалисты считают, что под ледяным покровом могла сохраниться вода в жидком виде благодаря слою газов, который мог образоваться между жидкостью и льдом. Образованное термоизоляционное покрытие теоретически могло сохранить энергию для поддержания воды в жидком состоянии. Ученые создали компьютерную модель планеты с предполагаемыми условиями. В результате было установлено, что в случае наличия такого слоя газов, под льдом сохранилась жидкая вода. Однако если газовый изоляционный слой отсутствует, то вся жидкость замерзает.Если на Плутоне есть вода в жидком виде, тогда не исключено, что в ней имеется примитивная форма жизни. К сожалению, учитывая отдаленность карликовой планеты, люди нескоро смогут детально её изучить.