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Ученые предполагают, что на Плутоне может быть жидкая вода

Ученые считают, что под поверхностью Плутона может сохраняться жидкая вода. Эта теория была выдвинута благодаря новым снимкам, которые специалисты получили со спутника New Horizons.
Ученые предполагают, что на Плутоне может быть жидкая вода

Благодаря спутнику New Horizons, который в 2015 году пролетал возле Плутона, ученые впервые получили качественные снимки поверхности планеты. На полученных изображениях было видно, что часть карликовой планеты покрыта льдом. Это сразу вызвало ряд вопросов у ученного сообщества по поводу существования воды в жидком состоянии под слоями льда.

Некоторые специалисты считают, что под ледяным покровом могла сохраниться вода в жидком виде благодаря слою газов, который мог образоваться между жидкостью и льдом. Образованное термоизоляционное покрытие теоретически могло сохранить энергию для поддержания воды в жидком состоянии. Ученые создали компьютерную модель планеты с предполагаемыми условиями. В результате было установлено, что в случае наличия такого слоя газов, под льдом сохранилась жидкая вода. Однако если газовый изоляционный слой отсутствует, то вся жидкость замерзает.

Если на Плутоне есть вода в жидком виде, тогда не исключено, что в ней имеется примитивная форма жизни. К сожалению, учитывая отдаленность карликовой планеты, люди нескоро смогут детально её изучить.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:12

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