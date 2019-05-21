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Ольга Бузова засветила свое «мягкое место» на праздновании дня рождения Инессы Шевчук

Новоявленная российская артистка в очередной раз засветила свое «мягкое место». В этот раз поющая телеведущая продемонстрировала свои аппетитные формы на праздновании дня рождения бывшей участницы «Дома-2» Инессы Шевчук.

Ольга Бузова засветила свое «мягкое место» на праздновании дня рождения Инессы Шевчук

Как стало известно, Бузова вошла в число тех почетных артистов, которых пригласили выступить на 25-м дне рождения звезды реалити-шоу «Дом-2» Инессы Шевчук.

В этот раз для выступления Ольга выбрала объемную шубу, которая не прикрывала ее «мягкое место», боди бордового оттенка и свои любимые колготки-сетку. Перед тем, как исполнить для гостей свои самые популярные хиты, Бузова поспешила поздравить Шевчук с днем рождения и сказать много добрых слов в ее адрес.

Ольга Бузова засветила свое «мягкое место» на праздновании дня рождения Инессы Шевчук

«Для нее на дне рождения выступают самые топовые артисты России. Можно уже за это поаплодировать имениннице! Еще раз и еще раз, и еще много-много раз! Инесс, я пришла не с пустыми руками», - сказала поющая телеведущая перед тем, как вручить Инессе огромную корзину красивых цветов.

Нужно сказать, что некоторые гости не упустили возможности и сняли «мягкое место» Бузовой на телефон, после чего опубликовали этот видеоролик в Сеть. Отметим, что фолловеров не удивило, что даже на чужой день рождения Ольга позволила себе надеть весьма откровенный наряд, сообщает paparazzi.

Ольга Бузова засветила свое «мягкое место» на праздновании дня рождения Инессы Шевчук

К слову, также в социальных сетях сейчас довольно активно обсуждают презент, который Шевчук преподнес на именины ее возлюбленный. Поговаривают, что за автомобиль класса люкс молодой человек заплатил 20 миллионов рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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