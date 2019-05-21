Ольга Бузова засветила свое «мягкое место» на праздновании дня рождения Инессы Шевчук

«Для нее на дне рождения выступают самые топовые артисты России. Можно уже за это поаплодировать имениннице! Еще раз и еще раз, и еще много-много раз! Инесс, я пришла не с пустыми руками», - сказала поющая телеведущая перед тем, как вручить Инессе огромную корзину красивых цветов.



