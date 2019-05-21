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Солистки группы Queens обзавелись кукольными двойниками

Солистки музыкальной группы Queens обзавелись собственными кукольными двойниками. Артистки показали лимитированную коллекцию на презентации собственного клипа на песню “Шифровальщик”.
Солистки группы Queens обзавелись кукольными двойниками

Участницы коллектива похвастались собственными копиями, которые повторяют их образ. Внешность кукол тоже списана с певиц, которые готовы раздать лимитированную серию игрушек в социальных сетях. Как отметили солистки группы Queens, кукол они также намереваются подарить на память друзьям и родственникам.

Песня “Шифровальщик” была написана под вдохновением от красоты Эмиратов, где они выступали в рамках концерта Russian Music Festival. В клипе певицы позировали на белой яхте, в пустыне и Дубае. В песне описывается мужчина, который отличается жадностью и плохим отношением к женщинам. При этом композиция повторяет стилистику песни “Мой король”, за исполнение которой вместе с Николаем Басковым группа Queens получила “Золотой граммофон”.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:06

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