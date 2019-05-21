Солистки группы Queens обзавелись кукольными двойниками

Участницы коллектива похвастались собственными копиями, которые повторяют их образ. Внешность кукол тоже списана с певиц, которые готовы раздать лимитированную серию игрушек в социальных сетях. Как отметили солистки группы Queens, кукол они также намереваются подарить на память друзьям и родственникам.Песня “Шифровальщик” была написана под вдохновением от красоты Эмиратов, где они выступали в рамках концерта Russian Music Festival. В клипе певицы позировали на белой яхте, в пустыне и Дубае. В песне описывается мужчина, который отличается жадностью и плохим отношением к женщинам. При этом композиция повторяет стилистику песни “Мой король”, за исполнение которой вместе с Николаем Басковым группа Queens получила “Золотой граммофон”.