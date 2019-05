Полина Гагарина вступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову

Полина Гагарина недавно приняло участие в программе «А поговорить?». Ведущая проекта Ирина Шихман поинтересовалась у певицы мнением о ситуации, которая сложилась на программе «Голос. Дети». Гагарина считает, что Дочь Алсу ни в чем не виновата, поскольку она просто выбрала сложную композицию для исполнения. Песню «Love the Way You Lie» трудно исполнить даже опытному певцу, а девочке просто не хватило дыхания для качественной интерпретации.Кроме этого, звезда добавила, что невозможно фальсифицировать результаты голосования. В результате скандала на девочку посыпалось много критики, что может негативно сказаться на ребенке, поэтому Полина Гагарина полностью поддерживает дочь Алсу в сложившейся ситуации.Напомним, что «Первый канал» отменил результат голосования из-за аномальной активности в пользу одного из участников конкурса, и 24 мая пройдет повторный концерт, во время которого зрители снова отдадут свои голоса претендентам конкурса талантов.