Полина Гагарина вступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову
Известная певица Полина Гагарина вступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову. По мнению певицы, девочка просто выбрала очень сложную песню, которую трудно исполнить даже опытному певцу.
Полина Гагарина недавно приняло участие в программе «А поговорить?». Ведущая проекта Ирина Шихман поинтересовалась у певицы мнением о ситуации, которая сложилась на программе «Голос. Дети». Гагарина считает, что Дочь Алсу ни в чем не виновата, поскольку она просто выбрала сложную композицию для исполнения. Песню «Love the Way You Lie» трудно исполнить даже опытному певцу, а девочке просто не хватило дыхания для качественной интерпретации.
Кроме этого, звезда добавила, что невозможно фальсифицировать результаты голосования. В результате скандала на девочку посыпалось много критики, что может негативно сказаться на ребенке, поэтому Полина Гагарина полностью поддерживает дочь Алсу в сложившейся ситуации.
Напомним, что «Первый канал» отменил результат голосования из-за аномальной активности в пользу одного из участников конкурса, и 24 мая пройдет повторный концерт, во время которого зрители снова отдадут свои голоса претендентам конкурса талантов.
Полина Гагарина недавно приняло участие в программе «А поговорить?». Ведущая проекта Ирина Шихман поинтересовалась у певицы мнением о ситуации, которая сложилась на программе «Голос. Дети». Гагарина считает, что Дочь Алсу ни в чем не виновата, поскольку она просто выбрала сложную композицию для исполнения. Песню «Love the Way You Lie» трудно исполнить даже опытному певцу, а девочке просто не хватило дыхания для качественной интерпретации.
Кроме этого, звезда добавила, что невозможно фальсифицировать результаты голосования. В результате скандала на девочку посыпалось много критики, что может негативно сказаться на ребенке, поэтому Полина Гагарина полностью поддерживает дочь Алсу в сложившейся ситуации.
Напомним, что «Первый канал» отменил результат голосования из-за аномальной активности в пользу одного из участников конкурса, и 24 мая пройдет повторный концерт, во время которого зрители снова отдадут свои голоса претендентам конкурса талантов.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:47