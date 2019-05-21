Ученые назвали сидячий образ жизни главной угрозой для сердца женщин





Ученые отмечают, что в США за год от проблем с сердцем умирает около 400 тысяч женщин. Данная угроза для жизни представительниц прекрасного пола сильно недооценивается, и в качестве подтверждения специалисты привели статистические данные. За год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает столько же, сколько от рака, хронических заболеваний дыхательных путей и диабета вместе взятых.Специалисты уверены: женщинам нужно крайне внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать физической активностью. Согласно полученным данным, 50% женщин, имеющих проблемы с сердцем, ведут сидячий образ жизни и никогда не занимаются спортом. Это приводит к тому, что их сердечно-сосудистая система подвергается повышенному риску.Согласно статистике последних лет в США женщины в возрасте от 40 до 64 лет с каждым годом уделяют физическим нагрузкам все меньше времени. По словам ученых, для сохранения здоровья сердца представительницам прекрасного пола нужно не только соблюдать здоровую и полноценную диету, но и активно заниматься спортом. Согласно последним исследованиям человеку достаточно 150 минут умеренной физической активности в течение недели для поддержания здоровья.