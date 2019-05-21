АвтоВАЗ раскрыли будущее концепт-кара LADA 4x4 Vision





В прошлом году на Московском автосалоне был представлен очень интересный концепт-кар LADA 4x4 Vision, который получил приз зрительских симпатий. Автомобиль имеет весьма интригующую внешность, а также двери в нем открываются со средины. Многие посетители сразу задались вопросом, когда же автомобиль поступит в серийное производство.К сожалению, скорее всего, никогда, поскольку концептуальные автомобили создают для демонстрации общего будущего направления автопроизводителя, и они крайне редко поступают на конвейер. Эта судьба вероятней всего коснется и LADA 4x4 Vision, что косвенно подтвердил и АвтоВАЗ. Однако не исключено, что LADA 4x4, выход которой планируется в 2022 году, возьмет часть идей концептуальной модели. Эта новость очень порадовала автолюбителей, поскольку даже частичное воплощение представленного автомобиля на Московском автосалоне может получиться очень достойным. Остается только ждать и надеяться на инженеров АвтоВАЗ.