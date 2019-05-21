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В Сети появилось трогательное фото Валерия Меладзе с младенцем на руках

В Instagram появилось фото Валерия Меладзе с младенцем на руках. Поклонники строили догадки, стал ли певец снова отцом или держит на руках внука.
В Сети появилось трогательное фото Валерия Меладзе с младенцем на руках

Фото появилось на странице продюсерского центра Константина Меладзе. Там артист держит на руках совсем маленького ребенка, прижимая его к себе. Подпись к фото гласила: «Коротко о главном». Подписчики не на шутку заволновались, что пропустили, как любимый исполнитель стал отцом или дедом. Однако все домыслы оказались неправдой.

Снимок был сделан на одном из последних концертов в Алма-Ате. Один из поклонников попросил сделать фото с ребенком на память в перерыве между песнями, когда зрители дарили певцу цветы. Артист не отказал и взял малыша на руки. Этот кадр и разместили после в соцсети. Некоторые фолловеры шутили по поводу того, что зритель на концертах значительно помолодел.
В Сети появилось трогательное фото Валерия Меладзе с младенцем на руках

«Так спокойно спит, а я в его годы орал, это и сформировало мой голос», - пошутил Валерий Меладзе в процессе фотографирования.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:02

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