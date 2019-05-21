В Сети появилось трогательное фото Валерия Меладзе с младенцем на руках





Фото появилось на странице продюсерского центра Константина Меладзе. Там артист держит на руках совсем маленького ребенка, прижимая его к себе. Подпись к фото гласила: «Коротко о главном». Подписчики не на шутку заволновались, что пропустили, как любимый исполнитель стал отцом или дедом. Однако все домыслы оказались неправдой.Снимок был сделан на одном из последних концертов в Алма-Ате. Один из поклонников попросил сделать фото с ребенком на память в перерыве между песнями, когда зрители дарили певцу цветы. Артист не отказал и взял малыша на руки. Этот кадр и разместили после в соцсети. Некоторые фолловеры шутили по поводу того, что зритель на концертах значительно помолодел.«Так спокойно спит, а я в его годы орал, это и сформировало мой голос», - пошутил Валерий Меладзе в процессе фотографирования.