В Сети появилось трогательное фото Валерия Меладзе с младенцем на руках
В Instagram появилось фото Валерия Меладзе с младенцем на руках. Поклонники строили догадки, стал ли певец снова отцом или держит на руках внука.
Фото появилось на странице продюсерского центра Константина Меладзе. Там артист держит на руках совсем маленького ребенка, прижимая его к себе. Подпись к фото гласила: «Коротко о главном». Подписчики не на шутку заволновались, что пропустили, как любимый исполнитель стал отцом или дедом. Однако все домыслы оказались неправдой.
Снимок был сделан на одном из последних концертов в Алма-Ате. Один из поклонников попросил сделать фото с ребенком на память в перерыве между песнями, когда зрители дарили певцу цветы. Артист не отказал и взял малыша на руки. Этот кадр и разместили после в соцсети. Некоторые фолловеры шутили по поводу того, что зритель на концертах значительно помолодел.
«Так спокойно спит, а я в его годы орал, это и сформировало мой голос», - пошутил Валерий Меладзе в процессе фотографирования.
Фото появилось на странице продюсерского центра Константина Меладзе. Там артист держит на руках совсем маленького ребенка, прижимая его к себе. Подпись к фото гласила: «Коротко о главном». Подписчики не на шутку заволновались, что пропустили, как любимый исполнитель стал отцом или дедом. Однако все домыслы оказались неправдой.
Снимок был сделан на одном из последних концертов в Алма-Ате. Один из поклонников попросил сделать фото с ребенком на память в перерыве между песнями, когда зрители дарили певцу цветы. Артист не отказал и взял малыша на руки. Этот кадр и разместили после в соцсети. Некоторые фолловеры шутили по поводу того, что зритель на концертах значительно помолодел.
«Так спокойно спит, а я в его годы орал, это и сформировало мой голос», - пошутил Валерий Меладзе в процессе фотографирования.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:02