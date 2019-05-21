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Полина Гагарина рассказала, как ее накачали обезболивающими в Китае

Полина Гагарина недавно дала интервью для YouTube-шоу «А поговорить?». Популярная певица рассказала, как во время выступления в Китае на шоу Singer ее накачали обезболивающими из-за сильной боли в спине.

Полина Гагарина рассказала, как ее накачали обезболивающими в Китае

По словам знаменитости, болезненное ощущение начало беспокоить ее задолго до выхода на сцену. В шоу певице предстояло спеть песню Forbidden Love Мадонны, сопровождающуюся танцевальным номером с разнообразными поддержками и акробатическими элементами. Полине Гагариной стало плохо во время репетиции, она получила первую помощь, однако утром стало еще хуже. «Это такая боль, аж до тошноты», - говорит исполнительница.
Полина Гагарина рассказала, как ее накачали обезболивающими в Китае

Звезда лежала на иголках, использовала корсеты, ей сделали заморозку. Певица не могла пропустить конкурсного выступления, и организаторы решили накачать участницу обезболивающими препаратами и отправить выступать. На сцене Полина Гагарина попыталась забыть о боли, стараясь выполнять все танцевальные элементы, однако на последней ноте артистку опять «прострелило», и со съемочной площадки поп-звезду пришлось уносить ее мужу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:15

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