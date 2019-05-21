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Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

63-летняя супруга бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Гогена Солнцева Екатерина Терешкович устроила драку в санатории. Об этом сообщил сам скандально-известный шоумен в личном микроблоге.

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Считанные часы назад Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировал синяк своей любимой жены. По словам Гогена, гематому Екатерина Терешкович получила в драке в пансионате, где она провела последние несколько дней.

«Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий...», - написал экс-участник «Дома-2» под свежей публикацией.

Выяснилось, что Терешкович не только не подлечила свою нервную систему, но и наоборот расшатала ее, ведь разругалась буквально со всеми сотрудниками санатория и даже соседями.

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Также Гоген сообщил подписчикам, что из-за потасовки, которую в пансионате устроила Екатерина, ему пришлось забирать ее оттуда раньше времени. Сейчас шоумен планирует отправить супругу на дачу, так как надеется, что только там она будет вести себя более спокойно и «бесконфликтно».

Нужно сказать, что за несколько часов многие пользователи Сети отреагировали на новый пост звезды «Дома-2». Один за другим фолловеры принялись интересоваться у Солнцева, когда они планируют вновь посетить всем известную телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, а кое-кто даже предложил Гогену отдать Екатерину на бои без правил, чтобы она на драках еще и зарабатывала неплохие деньги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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