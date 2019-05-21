Австралиец нашел золотой самородок стоимостью 100 тысяч долларов





Житель штата Западная Австралия занимался поиском золота на берегах группы соленых озер с помощью металлоискателя. Его старания не пропали зря, и австралиец нашел большой самородок. Мужчина сразу не поверил собственным глазам и ощущениям в руке, ведь его находка была крайне тяжелой. Счастливчик сразу направился в магазин, где продают специальное оборудование для золотоискателей, чтобы удостоверится в том, что он нашел именно этот драгоценный материал.Австралиец предпочел остаться инкогнито, а владелец предприятия всецело поддержал его идею. Он отметил: вес находки существенен – 1,4 килограмма. Стоимость этого золотого самородка составляет около 100 тысяч австралийских долларов или 4,4 миллиона рублей по текущему курсу валют.По словам экспертов, жителю Австралии серьезно повезло, ведь ему удалось сделать подобную находку с помощью простого металлодетектора. Обычно для таких работ применяют дорогую и громоздкую технику, иногда даже тяжелую, а на поиски уходят целые недели. Что счастливчик будет делать с данным золотым самородком - неизвестно.