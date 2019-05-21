Австралиец нашел золотой самородок стоимостью 100 тысяч долларов
Удачливый австралиец нашел большой золотой самородок, чей вес составляет 1,4 килограмма. Эксперты оценили находку счастливчика в 100 тысяч австралийских долларов и отметили, что золотоискателю сильно повезло, ведь подобные ситуации встречаются крайне редко.
Житель штата Западная Австралия занимался поиском золота на берегах группы соленых озер с помощью металлоискателя. Его старания не пропали зря, и австралиец нашел большой самородок. Мужчина сразу не поверил собственным глазам и ощущениям в руке, ведь его находка была крайне тяжелой. Счастливчик сразу направился в магазин, где продают специальное оборудование для золотоискателей, чтобы удостоверится в том, что он нашел именно этот драгоценный материал.
Австралиец предпочел остаться инкогнито, а владелец предприятия всецело поддержал его идею. Он отметил: вес находки существенен – 1,4 килограмма. Стоимость этого золотого самородка составляет около 100 тысяч австралийских долларов или 4,4 миллиона рублей по текущему курсу валют.
По словам экспертов, жителю Австралии серьезно повезло, ведь ему удалось сделать подобную находку с помощью простого металлодетектора. Обычно для таких работ применяют дорогую и громоздкую технику, иногда даже тяжелую, а на поиски уходят целые недели. Что счастливчик будет делать с данным золотым самородком - неизвестно.
Житель штата Западная Австралия занимался поиском золота на берегах группы соленых озер с помощью металлоискателя. Его старания не пропали зря, и австралиец нашел большой самородок. Мужчина сразу не поверил собственным глазам и ощущениям в руке, ведь его находка была крайне тяжелой. Счастливчик сразу направился в магазин, где продают специальное оборудование для золотоискателей, чтобы удостоверится в том, что он нашел именно этот драгоценный материал.
Австралиец предпочел остаться инкогнито, а владелец предприятия всецело поддержал его идею. Он отметил: вес находки существенен – 1,4 килограмма. Стоимость этого золотого самородка составляет около 100 тысяч австралийских долларов или 4,4 миллиона рублей по текущему курсу валют.
По словам экспертов, жителю Австралии серьезно повезло, ведь ему удалось сделать подобную находку с помощью простого металлодетектора. Обычно для таких работ применяют дорогую и громоздкую технику, иногда даже тяжелую, а на поиски уходят целые недели. Что счастливчик будет делать с данным золотым самородком - неизвестно.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:59