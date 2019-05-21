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Владимир Путин указом помиловал трех граждан России и одного украинца

Согласно указу Владимира Путина о помиловании три россиянина и украинец получили освобождение от приговора. В их числе оказались пенсионеры 1935 и 1937 года рождения, а также 18-летняя девушка.
Владимир Путин указом помиловал трех граждан России и одного украинца

Гражданка России 2000 года рождения получила срок годом ранее за сбыт наркотических средств, но при этом сотрудничала со следствием, раскаялась и помогла раскрыть дело. На момент своего преступления девушка являлась несовершеннолетней. Путин также помиловал ветерана труда Гайникамал Аюпову 1935 года рождения, приговор которой вынесли в 2015. Гражданка нанесла сожителю смертельные ранения, но в месте отбывания наказания не может осуществлять за собой элементарный уход по состоянию здоровья.

Владилен Литвинов 1937 года рождения получил освобождение благодаря ходатайству, которое поступило от его детей. Мужчина нанес смертельные травмы своей прикованной к постели супруге из-за стечения обстоятельств. Осужденный в 2017 году Сергей Гладкобородов, который является гражданином соседней Украины, лишился судимости согласно решению Владимира Путина. Мужчина не мог приезжать в Москву из-за ухода за больной матерью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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