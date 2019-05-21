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Брэдли Купер был замечен в компании неизвестной блондинки

Известный голливудский актер и режиссер Брэдли Купер был замечен в компании неизвестной блондинки. Подобная новость вызвала большой ажиотаж, хотя многие предполагают, что это может быть не сам артист, а очень похожий на него мужчина.
Брэдли Купер был замечен в компании неизвестной блондинки

Совсем недавно в американских СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не вместе. Супруги состоят в браке с 2015 года, и за это время у них родилась дочь Лея. Несмотря на это, слухи относительно их размолвки были подтверждены многими источниками. Сообщалось, что звезды не смогли преодолеть проблему загруженных графиков работы, что и привело к окончанию их отношений. При этом сама пара никак не комментировала данную информацию.

На днях мужчину, очень похожего на Брэдли Купера, заметили в компании неизвестной блондинки. Очевидцы даже смогли заснять это на видео. Понять, действительно ли это сам актер или нет, крайне сложно. Поклонники звезды Голливуда отмечают: если это на самом деле он – то его форма оставляет желать лучшего. Мужчина помог женщине выйти из автомобиля, подал ей руку, а затем нес ее сумочку, сообщает Starhit.

Многие поклонники Брэдли Купера и Ирины Шейк отказываются верить в развод этой звездной пары. По мнению фанатов, подобные отношения были примером для всего мира, поэтому они не могут закончиться подобным образом. Такие люди предлагают подождать официальных комментариев.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:23

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