Брэдли Купер был замечен в компании неизвестной блондинки

Совсем недавно в американских СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не вместе. Супруги состоят в браке с 2015 года, и за это время у них родилась дочь Лея. Несмотря на это, слухи относительно их размолвки были подтверждены многими источниками. Сообщалось, что звезды не смогли преодолеть проблему загруженных графиков работы, что и привело к окончанию их отношений. При этом сама пара никак не комментировала данную информацию.На днях мужчину, очень похожего на Брэдли Купера, заметили в компании неизвестной блондинки. Очевидцы даже смогли заснять это на видео. Понять, действительно ли это сам актер или нет, крайне сложно. Поклонники звезды Голливуда отмечают: если это на самом деле он – то его форма оставляет желать лучшего. Мужчина помог женщине выйти из автомобиля, подал ей руку, а затем нес ее сумочку, сообщает Starhit.Многие поклонники Брэдли Купера и Ирины Шейк отказываются верить в развод этой звездной пары. По мнению фанатов, подобные отношения были примером для всего мира, поэтому они не могут закончиться подобным образом. Такие люди предлагают подождать официальных комментариев.