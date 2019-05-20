Ветеран хоккея назвал серьезным испытанием игру сборных России со Швецией на ЧМ





Накануне сборная России с результатом 3-0 переиграла швейцарцев, одержав шестую победу подряд на предварительной этапе мирового первенства. В решающей встрече команда РФ встретится со шведской национальной сборной 21 мая.Алексей Яшин похвалил соотечественников. По его словам, они отлично оборонялись, а вратарь Георгиев отыграл на ноль. Позиционируя себя в данной ситуации как фаната, ветеран хоккея отталкивался от того, что сборная пока идет без проигрышей. Эксперт считает предстоящий поединок с скандинавами серьезным тестом, так как шведы практически на любом мундиале по хоккею называются фаворитами. Они сильнее прежних соперников России норвежцев, поэтому отечественным игрокам нужно предельно сконцентрироваться на подготовке.