Ветеран хоккея назвал серьезным испытанием игру сборных России со Швецией на ЧМ
Поединок российских хоккеистов со сборной Швеции окажется существенной проверкой на проходящем мундиале. Об этом заявил чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.
Накануне сборная России с результатом 3-0 переиграла швейцарцев, одержав шестую победу подряд на предварительной этапе мирового первенства. В решающей встрече команда РФ встретится со шведской национальной сборной 21 мая.
Алексей Яшин похвалил соотечественников. По его словам, они отлично оборонялись, а вратарь Георгиев отыграл на ноль. Позиционируя себя в данной ситуации как фаната, ветеран хоккея отталкивался от того, что сборная пока идет без проигрышей. Эксперт считает предстоящий поединок с скандинавами серьезным тестом, так как шведы практически на любом мундиале по хоккею называются фаворитами. Они сильнее прежних соперников России норвежцев, поэтому отечественным игрокам нужно предельно сконцентрироваться на подготовке.
Накануне сборная России с результатом 3-0 переиграла швейцарцев, одержав шестую победу подряд на предварительной этапе мирового первенства. В решающей встрече команда РФ встретится со шведской национальной сборной 21 мая.
Алексей Яшин похвалил соотечественников. По его словам, они отлично оборонялись, а вратарь Георгиев отыграл на ноль. Позиционируя себя в данной ситуации как фаната, ветеран хоккея отталкивался от того, что сборная пока идет без проигрышей. Эксперт считает предстоящий поединок с скандинавами серьезным тестом, так как шведы практически на любом мундиале по хоккею называются фаворитами. Они сильнее прежних соперников России норвежцев, поэтому отечественным игрокам нужно предельно сконцентрироваться на подготовке.
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:53