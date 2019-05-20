АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лекарства от рака могут лечить аневризму мозга
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Ветеран хоккея назвал серьезным испытанием игру сборных России со Швецией на ЧМ

Поединок российских хоккеистов со сборной Швеции окажется существенной проверкой на проходящем мундиале. Об этом заявил чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.
Ветеран хоккея назвал серьезным испытанием игру сборных России со Швецией на ЧМ

Накануне сборная России с результатом 3-0 переиграла швейцарцев, одержав шестую победу подряд на предварительной этапе мирового первенства. В решающей встрече команда РФ встретится со шведской национальной сборной 21 мая.

Алексей Яшин похвалил соотечественников. По его словам, они отлично оборонялись, а вратарь Георгиев отыграл на ноль. Позиционируя себя в данной ситуации как фаната, ветеран хоккея отталкивался от того, что сборная пока идет без проигрышей. Эксперт считает предстоящий поединок с скандинавами серьезным тестом, так как шведы практически на любом мундиале по хоккею называются фаворитами. Они сильнее прежних соперников России норвежцев, поэтому отечественным игрокам нужно предельно сконцентрироваться на подготовке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Британии из-за Рамадана церковь
Актер Сергей Степин устроил жене
Константин Алексеев рассказал о
Ветеран хоккея назвал серьезным
Роза Сябитова предложила укреплять
На СТО в Саратова при взрыве бензобака
Глава МИД РФ призвал Владимира
Бритни Спирс опровергла слухи о
Ученые: Лекарства от рака могут лечить
Обнародованы подробности озвучки
Renault представила особую версию для
Из-за преследователя актриса Наталья
В дилерских центрах прекратилась
Иосиф Пригожин опроверг слухи о выкупе
Смартфон Realme 3 Pro в Европе получит
Ученые раскрыли способность меда
«Помру как новенькая»: Татьяне
Жительница Кракова родила шестерых
Наталья Подольская обнародовала
Смарт-часы Samsung получили оболочку
При ДТП с большегрузом в Ростовской
Зинаида Кириенко предлагает провести
Mercedes-Benz представил лимитированную
Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии
«Дом-2»: Настя Милославская решила
Skoda анонсировала Superb в внедорожной
Леша Кудряшов вновь довел Настю
В России представлен игровой
Ученые: Сидеть с кривой спиной полезно
Ольга Бузова стала в неприличную позу
Просмотреть все новости