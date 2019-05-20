В дилерских центрах прекратилась продажа деталей для LADA Vesta Sport
На данный момент прекращена реализация деталей для автомобилей LADA Vesta Sport. Дилеры отечественного производителя уже не продают эти запчасти.
После выхода на рынок LADA Vesta Sport возрос спрос как на саму машину, так и на детали к данному транспортному средству. Владеющие базовой версией LADA Vesta начали покупать комплектующие для автомобиля - черный потолок, воздушный фильтр и другие.
После этого дилеры «АвтоВАЗа» получили оповещение, в котором сообщалось о прекращении реализации деталей для Vesta Sport. Гарантийное обслуживание спортивной модификации пока происходит в обычном режиме, приобрести отдельные детали временно невозможно. В стандартной версии LADA Vesta находится больше двух сотне запчастей, созданных для серийной модификации.
После выхода на рынок LADA Vesta Sport возрос спрос как на саму машину, так и на детали к данному транспортному средству. Владеющие базовой версией LADA Vesta начали покупать комплектующие для автомобиля - черный потолок, воздушный фильтр и другие.
После этого дилеры «АвтоВАЗа» получили оповещение, в котором сообщалось о прекращении реализации деталей для Vesta Sport. Гарантийное обслуживание спортивной модификации пока происходит в обычном режиме, приобрести отдельные детали временно невозможно. В стандартной версии LADA Vesta находится больше двух сотне запчастей, созданных для серийной модификации.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:42