В дилерских центрах прекратилась продажа деталей для LADA Vesta Sport





После выхода на рынок LADA Vesta Sport возрос спрос как на саму машину, так и на детали к данному транспортному средству. Владеющие базовой версией LADA Vesta начали покупать комплектующие для автомобиля - черный потолок, воздушный фильтр и другие.После этого дилеры «АвтоВАЗа» получили оповещение, в котором сообщалось о прекращении реализации деталей для Vesta Sport. Гарантийное обслуживание спортивной модификации пока происходит в обычном режиме, приобрести отдельные детали временно невозможно. В стандартной версии LADA Vesta находится больше двух сотне запчастей, созданных для серийной модификации.