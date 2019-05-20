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В дилерских центрах прекратилась продажа деталей для LADA Vesta Sport

На данный момент прекращена реализация деталей для автомобилей LADA Vesta Sport. Дилеры отечественного производителя уже не продают эти запчасти.
В дилерских центрах прекратилась продажа деталей для LADA Vesta Sport

После выхода на рынок LADA Vesta Sport возрос спрос как на саму машину, так и на детали к данному транспортному средству. Владеющие базовой версией LADA Vesta начали покупать комплектующие для автомобиля - черный потолок, воздушный фильтр и другие.

После этого дилеры «АвтоВАЗа» получили оповещение, в котором сообщалось о прекращении реализации деталей для Vesta Sport. Гарантийное обслуживание спортивной модификации пока происходит в обычном режиме, приобрести отдельные детали временно невозможно. В стандартной версии LADA Vesta находится больше двух сотне запчастей, созданных для серийной модификации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:42

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