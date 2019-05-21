Ученые из США опровергли мифы о независимости домашних котов





Научные сотрудники Университета Орегона изучили предпочтения животных, которые касаются игрушек, питания, запахов и людей. Им удалось обнаружить, что коты ставят хозяина на первую позицию. Они воспринимают его как родителя и заботливого сородича с ранимой и доброй душой.В связи с этим эти зверьки постоянно пытаются располагаться возле человека, поднимать ему настроение, нормализовать энергетику и улучшать здоровье. Кроме того, такие домашние питомцы, по утверждениям некоторых хозяев, способны защищать их от незримых созданий даже в те моменты, когда находятся на прогулке.