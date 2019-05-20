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Смарт-часы Samsung получили оболочку One UI

Три модели смарт-часов производства компании Samsung обзавелись интерфейсом One UI и оптимизацией расхода батареи. Обновление коснулось Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3.
Смарт-часы Samsung получили оболочку One UI

Обновленный One UI впервые был представлен в Galaxy Watch Active, но вскоре его смогут получить Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3. Управление аппаратами под новым интерфейсом станет расширенным, в частности, потерпят незначительные корректировки функция “пробуждение касанием”, ночной режим и управление частотой и временем сводки. Циферблаты, доступные ранее только для Galaxy Watch Active, теперь можно использовать и для трех других моделей. Обновление, кроме того, распространяется на оптимизацию аккумулятора, что достигается путем автоматического закрытия приложений, работающих в фоновом режиме. С целью увеличения производительности пользователи смогут регулировать настройки экономии заряда аккумулятора, яркость и время ожидания экрана.

В смарт-часах Samsung доступен дисплей трекера, отображающего ежедневную активность. Он ведет мониторинг тренировок. Однако выход обновления для каждого из девайсов будет зависеть от региона.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:53

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