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Рита Дакота рассказала о сходстве своего хита с песней победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса

Российская вокалистка Рита Дакота считает, что ее хит «Новые линии» случайно схож с песней «Arcade» Дункана Лоуренса, победителя «Евровидения–2019». Певица сообщает, что плагиата не было.
Рита Дакота рассказала о сходстве своего хита с песней победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса

В Тель-Авиве завершился музыкальный конкурс «Евровидение – 2019», в котором одержал победу представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Российские зрители неожиданно сравнили его композицию с песней Риты Дакоты «Новые линии». Фанаты артистки высказали обвинение авторам трека «Arcade» в плагиате.

На своей странице в Instagram Рита Дакота сообщила, что ситуация придумана и она никого не обвиняет и думает, что похожесть мелодий - простое совпадение. Также она не думает, что создатели песни участника конкурса знали о существовании ее хита.

Отдельные пользователи считают, что это именно Рита Дакота сплагиатила мелодию, но артистка сразу отвергла такие комментарии и ответила, что ее хит вышел еще зимой. Но, как выяснилось, песня Дункана Лоуренса появилась еще в 2017 году и не стала популярной. Теперь разразился скандал вокруг победителя «Евровидения – 2019», ведь правила конкурса гласят, что участники должны выступить с песней, вышедшей не ранее 1 сентября 2018 года.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 15:53

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