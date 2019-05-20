Рита Дакота рассказала о сходстве своего хита с песней победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса
Российская вокалистка Рита Дакота считает, что ее хит «Новые линии» случайно схож с песней «Arcade» Дункана Лоуренса, победителя «Евровидения–2019». Певица сообщает, что плагиата не было.
В Тель-Авиве завершился музыкальный конкурс «Евровидение – 2019», в котором одержал победу представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Российские зрители неожиданно сравнили его композицию с песней Риты Дакоты «Новые линии». Фанаты артистки высказали обвинение авторам трека «Arcade» в плагиате.
На своей странице в Instagram Рита Дакота сообщила, что ситуация придумана и она никого не обвиняет и думает, что похожесть мелодий - простое совпадение. Также она не думает, что создатели песни участника конкурса знали о существовании ее хита.
Отдельные пользователи считают, что это именно Рита Дакота сплагиатила мелодию, но артистка сразу отвергла такие комментарии и ответила, что ее хит вышел еще зимой. Но, как выяснилось, песня Дункана Лоуренса появилась еще в 2017 году и не стала популярной. Теперь разразился скандал вокруг победителя «Евровидения – 2019», ведь правила конкурса гласят, что участники должны выступить с песней, вышедшей не ранее 1 сентября 2018 года.
В Тель-Авиве завершился музыкальный конкурс «Евровидение – 2019», в котором одержал победу представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Российские зрители неожиданно сравнили его композицию с песней Риты Дакоты «Новые линии». Фанаты артистки высказали обвинение авторам трека «Arcade» в плагиате.
На своей странице в Instagram Рита Дакота сообщила, что ситуация придумана и она никого не обвиняет и думает, что похожесть мелодий - простое совпадение. Также она не думает, что создатели песни участника конкурса знали о существовании ее хита.
Отдельные пользователи считают, что это именно Рита Дакота сплагиатила мелодию, но артистка сразу отвергла такие комментарии и ответила, что ее хит вышел еще зимой. Но, как выяснилось, песня Дункана Лоуренса появилась еще в 2017 году и не стала популярной. Теперь разразился скандал вокруг победителя «Евровидения – 2019», ведь правила конкурса гласят, что участники должны выступить с песней, вышедшей не ранее 1 сентября 2018 года.
ШоуБиз
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 15:53