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Зеленский во время инаугурации обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Владимир Зеленский в процессе проходившей 20 мая инаугурации решил обратиться к жителям Донбасса и Крыма, для чего перешел на русский язык. Президент Украины отметил, что граждане данных территорий не чужие для страны.
Зеленский во время инаугурации обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Выступая перед присутствующими в Верховной раде, Зеленский отметил, что жители Донбасса и Крыма для Украины "не чужие". Президент обратился к ним на русском языке, подчеркнув, что названные территории по-прежнему являются украинской землей, где потеряна на только территория, но и люди. При этом новый лидер государства также готов принимать "непопулярные решения", если это поможет ускорить процесс прекращения на территории страны войны.

Зеленский добавил, что готов отказаться от своей должности, если это ускорит процесс установления мира в стране. Первоочередно политик намерен вернуть в Украину военнопленных.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:03

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