АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Женщина возмутила Сеть сделанным из грудного молока, пуповины и волос кольцом

Пользовательница социальной сети Facebook удивила своих подписчиков, показав фотографию кольца из грудного молока и пуповины. Юзеры раскритиковали женщину, о чем передает портал Daily Mail.
Женщина возмутила Сеть сделанным из грудного молока, пуповины и волос кольцом

На снимке показано золотистое кольцо на женском пальце, а владелица аккаунта отметила, что любит винтажные вещи. Данное ювелирное украшение для нее создали с использованием грудного молока, пуповины и волос ребенка. Для отделки необычного кольца использовались также золотые хлопья. Однако многие пользователи Сети выразили свое негодование, а также назвали кольцо отвратительным.

Часть юзеров смогли понять применение грудного молока, поскольку оно часто встречается как составляющее ювелирных изделий, но пуповину многие назвали “мертвой плотью”. Пользователи Сети отметили, что не видят важности хранения пуповины, а также использования ее в таких целях. Некоторые подписчики женщины назвали ее кольцо некрасивым и откровенной безвкусицей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали реалистичные
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
Дерматологи рассказали об опасностях
Виктор Дробыш раскритиковал двойные
Mercedes-Benz представил прототип
Синди Кроуфорд показала домашний снимок
Диетологи рассказали о полезных
Алексей Фатеев тайно женился на новой
Песков: Путин поздравит Зеленского с
Кроссоверы Lifan X70 вскоре вернутся на
Дочь Алсу может пропустить новый финал
Эксперт прокомментировал решение Google
Женщина возмутила Сеть сделанным из
Ученые до сих пор не могут раскрыть
Игровой смартфон Vivo iQoo Space
Прохор Шаляпин и Виталина
В Архангельске мужчина получит 10 лет
Специалисты составили рейтинг самых
«Мне нравятся морщинки вокруг глаз»:
Звезда «Дома-2» Рита Агибалова
Lenovo представила Z6 Youth Edition с
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон показала
Зеленский во время инаугурации
Юрий Беляев в начале отношений с
Ученые рассказали о позитивных и
Милена Безбородова попросила
Отмечающий 52-летие Гоша Куценко устал
«Дом-2»: Алина Галимова уверена, что
УАЗ опубликовали фотографии старого
Дима Дмитренко разозлился из-за слов
Просмотреть все новости