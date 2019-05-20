Женщина возмутила Сеть сделанным из грудного молока, пуповины и волос кольцом





На снимке показано золотистое кольцо на женском пальце, а владелица аккаунта отметила, что любит винтажные вещи. Данное ювелирное украшение для нее создали с использованием грудного молока, пуповины и волос ребенка. Для отделки необычного кольца использовались также золотые хлопья. Однако многие пользователи Сети выразили свое негодование, а также назвали кольцо отвратительным.Часть юзеров смогли понять применение грудного молока, поскольку оно часто встречается как составляющее ювелирных изделий, но пуповину многие назвали “мертвой плотью”. Пользователи Сети отметили, что не видят важности хранения пуповины, а также использования ее в таких целях. Некоторые подписчики женщины назвали ее кольцо некрасивым и откровенной безвкусицей.