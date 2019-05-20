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Профессор рассказал о пользе сериала “Игра престолов” для студентов

Брюс Крейвен, профессор из США, уверен, что сериал “Игра престолов” в состоянии оказаться полезным примером для современных студентов. В частности, эксперт видит в нем много рекомендаций для освоения профессии менеджера.
Профессор рассказал о пользе сериала “Игра престолов” для студентов

Профессор работающей при Колумбийском университете бизнес-школы уже на протяжении пяти лет успешно применяет в реальной жизни примеры менеджмента из “Игры престолов”. Советы он преподает также своим студентам, заканчивающим магистратуру. Крейвен выступает автором работы “Победи или умри: секреты лидерства от “Игры престолов”. Деятель отмечает, что в реальной жизни имеют место конкуренция и вызовы, а сериал учит, как обрести лидерские качества и силу. При этом насилие и жестокость в сериале эксперт считает оправданной особенностями сюжета необходимостью.

Профессор пояснил, что, несмотря на ужасный опыт персонажей, они добиваются своей цели. Последняя серия “Игры престолов” выйдет на телеканале HBO в понедельник, 20 мая.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00

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