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Врач назвал бессимптомные опасные заболевания

Врач Людмила Лапа рассказала о том, какие опасные заболевания могут быть бессимптомными. Специалист отметила, многие болезни не дают о себе знать многие годы, а когда человек узнает о их существовании – критический вред организму уже нанесен.
Врач назвал бессимптомные опасные заболевания

Первое бессимптомное опасное заболевание – это атеросклероз сосудов. Первое время он не дает о себе знать, хотя происходит процесс накапливает налета и бляшек. В последствии это приведет к системным сердечно-сосудистым заболеваниям и риску инфаркта. То же самое касается аутоиммунных болезней, очень часто первое время они проявляются в небольших изменениях в самом организме, поэтому заметить их крайне сложно. В последствии подобные проблемы способны подорвать здоровье человека в считанные дни.

Проблемы с щитовидной железой – это еще одно бессимптомное опасное заболевание. Оно может привести к серьезным гормональным дисбалансам, которые скажутся на всем организме. К хроническим инфекциям тоже необходимо относиться крайне внимательно. Постоянно повышенная температура может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Сахарный диабет тоже протекает бессимптомно. Единственным сигналом в первое время может стать резкое похудение человека без причины, он способен потерять до 5 килограмм. Онкологические заболевания изначально также протекают бессимптомно. Признаки рака можно спутать с проявлением других болезней.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:52

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