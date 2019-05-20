Врач назвал бессимптомные опасные заболевания





Первое бессимптомное опасное заболевание – это атеросклероз сосудов. Первое время он не дает о себе знать, хотя происходит процесс накапливает налета и бляшек. В последствии это приведет к системным сердечно-сосудистым заболеваниям и риску инфаркта. То же самое касается аутоиммунных болезней, очень часто первое время они проявляются в небольших изменениях в самом организме, поэтому заметить их крайне сложно. В последствии подобные проблемы способны подорвать здоровье человека в считанные дни.Проблемы с щитовидной железой – это еще одно бессимптомное опасное заболевание. Оно может привести к серьезным гормональным дисбалансам, которые скажутся на всем организме. К хроническим инфекциям тоже необходимо относиться крайне внимательно. Постоянно повышенная температура может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.Сахарный диабет тоже протекает бессимптомно. Единственным сигналом в первое время может стать резкое похудение человека без причины, он способен потерять до 5 килограмм. Онкологические заболевания изначально также протекают бессимптомно. Признаки рака можно спутать с проявлением других болезней.