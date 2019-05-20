Казахстан и Россия: перспективы интеграции в рамках Евразийского экономического союза
Многие экономисты, исследующие вопросы взаимодействия России и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза отмечают, что этим отношениям явно требуется «донастройка».
Достижения интеграции значительны и бесспорны, но все же недостаточны. Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда действовал с точки зрения рациональности и хорошо понимал цели и значения этой интеграции. В свое время он хорошо почувствовал, что с помощью России у молотой республики есть шанс стать связующим звеном двух экономических центров – Европы и Китая. И сейчас эта стратегия дает свои плоды.
Однако надо помнить, что Советский Союз оставил республикам определенное экономическое наследие, влияние которого приходится учитывать. В частности, речь о глубоком разделении труда на уровне республик, предприятия, которые могли полноценно функционировать только в рамках большой системы, а в изоляции неспособны демонстрировать эффективность. Назарбаев хорошо понимал в то время, что эти условия надо превратить в преимущества и использовать во благо новых государств. Поэтому он и стоял у истоков Евразийской интеграции.
«Одна из базовых предпосылок сотрудничества России и Казахстана – это транзит углеводородов. В первые годы суверенитета у Казахстана была значительная зависимость в этих вопросах от России»,- сообщил в интервью изданию Версия Доктор экономических наук, в прошлом помощник президента СССР по экономическим вопросам Олег Ожерельев.
Вторая предпосылка – глобальная, она заключалась в идее возрождения Великого шелкового пути и дальнейшей эксплуатации его экономического потенциала. Сегодня научно-технический прогресс подтверждает эффективность сухопутных транспортных сетей, которая обеспечивает максимальную скорость и надежность доставки грузов.
Инициатива стимулирования этой линии развития во взаимоотношениях России и Казахстана всегда принадлежала последнему. Однако со стороны России по ряду объективных причин, а также из-за некоторых различий в менталитете народов, всегда существовал определенный экономический эгоизм. В частности, Россия выстраивает транспортные пути, минуя Казахстан, Транссибирская магистраль позволяет перебрасывать грузы от Тихого океана до Атлантики.
Еще один сдерживающий фактор – большая сложность административных процессов в России. Многие вопросы решаются на региональном уровне, причем даже когда на федеральном уровне все решено – на местном бывает нельзя пробиться, в итоге система не работает. Чиновничий аппарат в России гораздо жестче казахского. Вопрос, на решение которого в Казахстане уходит месяц, в России может занять год.
В итоге для России бизнес в Казахстане оказывается вести легче, чем для Казахстана в России. Тем более, российский бизнес – это крупные корпорации, а в Казахстане таких мало, там мелкий и средний бизнес. А мелкий и средний бизнес в России – региональный, локальный. Отсюда и нестыковки, затяжки.
Еще один важный фактор, сдерживающий интеграцию двух лидеров региона, - это общее стагнирующее состояние экономики. Россия в этом вопросе – локомотив. Если у нее экономический рост, то у всех вокруг появляются перспективы и большое желание к интеграции. А в моменты стагнации барьеры для взаимодействия усиливаются в разы, и никакие экономические механизмы не позволяют их преодолеть.
В любом случае, по мнению экспертов, решающая роль в этом вопросе принадлежит административному, законодательному регулированию. Если законодательные барьеры будут уничтожены на всех уровнях, то и взаимных инициатив будет появляться гораздо больше. Но сейчас есть, в частности, разнонаправленные экономические интересы, выраженные в валютной, торговой, таможенной и налоговой политике. И падение рубля заметно сказывается на девальвации казахской валюты, настолько сильна эта взаимосвязь.
Россию и Казахстан связывают не только общие экономические интересы. У нас общие культурные традиции, образование, единое информационное пространство. Но чрезмерная полизизированность российского информационного поля создает предпосылки для все большей ее изоляции даже от своих ближайших партнеров.
В отличие от наших стран, в Европе, где также существуют разногласия в экономических интересах, все же есть тонкие механизмы настройки, взаимной компенсации. У нас этого нет, поэтому как только российскую экономику начинает «трясти», у Казахстана просто не остается шансов не оказаться под негативным влиянием этих процессов. Так что – если наши страны стремятся к взаимной интеграции, нам никуда не деться от необходимости «перестройки» всех экономических механизмов. И тогда мы сможем сделать все, чтобы локомотив Евразийского экономического союза смог набрать полный ход в интересах всех входящих в него стран и народов.
Источник - https://versia.ru/evrazijskomu-yekonomicheskomu-soyuzu-trebuetsya-nastrojka
Достижения интеграции значительны и бесспорны, но все же недостаточны. Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда действовал с точки зрения рациональности и хорошо понимал цели и значения этой интеграции. В свое время он хорошо почувствовал, что с помощью России у молотой республики есть шанс стать связующим звеном двух экономических центров – Европы и Китая. И сейчас эта стратегия дает свои плоды.
Однако надо помнить, что Советский Союз оставил республикам определенное экономическое наследие, влияние которого приходится учитывать. В частности, речь о глубоком разделении труда на уровне республик, предприятия, которые могли полноценно функционировать только в рамках большой системы, а в изоляции неспособны демонстрировать эффективность. Назарбаев хорошо понимал в то время, что эти условия надо превратить в преимущества и использовать во благо новых государств. Поэтому он и стоял у истоков Евразийской интеграции.
«Одна из базовых предпосылок сотрудничества России и Казахстана – это транзит углеводородов. В первые годы суверенитета у Казахстана была значительная зависимость в этих вопросах от России»,- сообщил в интервью изданию Версия Доктор экономических наук, в прошлом помощник президента СССР по экономическим вопросам Олег Ожерельев.
Вторая предпосылка – глобальная, она заключалась в идее возрождения Великого шелкового пути и дальнейшей эксплуатации его экономического потенциала. Сегодня научно-технический прогресс подтверждает эффективность сухопутных транспортных сетей, которая обеспечивает максимальную скорость и надежность доставки грузов.
Инициатива стимулирования этой линии развития во взаимоотношениях России и Казахстана всегда принадлежала последнему. Однако со стороны России по ряду объективных причин, а также из-за некоторых различий в менталитете народов, всегда существовал определенный экономический эгоизм. В частности, Россия выстраивает транспортные пути, минуя Казахстан, Транссибирская магистраль позволяет перебрасывать грузы от Тихого океана до Атлантики.
Еще один сдерживающий фактор – большая сложность административных процессов в России. Многие вопросы решаются на региональном уровне, причем даже когда на федеральном уровне все решено – на местном бывает нельзя пробиться, в итоге система не работает. Чиновничий аппарат в России гораздо жестче казахского. Вопрос, на решение которого в Казахстане уходит месяц, в России может занять год.
В итоге для России бизнес в Казахстане оказывается вести легче, чем для Казахстана в России. Тем более, российский бизнес – это крупные корпорации, а в Казахстане таких мало, там мелкий и средний бизнес. А мелкий и средний бизнес в России – региональный, локальный. Отсюда и нестыковки, затяжки.
Еще один важный фактор, сдерживающий интеграцию двух лидеров региона, - это общее стагнирующее состояние экономики. Россия в этом вопросе – локомотив. Если у нее экономический рост, то у всех вокруг появляются перспективы и большое желание к интеграции. А в моменты стагнации барьеры для взаимодействия усиливаются в разы, и никакие экономические механизмы не позволяют их преодолеть.
В любом случае, по мнению экспертов, решающая роль в этом вопросе принадлежит административному, законодательному регулированию. Если законодательные барьеры будут уничтожены на всех уровнях, то и взаимных инициатив будет появляться гораздо больше. Но сейчас есть, в частности, разнонаправленные экономические интересы, выраженные в валютной, торговой, таможенной и налоговой политике. И падение рубля заметно сказывается на девальвации казахской валюты, настолько сильна эта взаимосвязь.
Россию и Казахстан связывают не только общие экономические интересы. У нас общие культурные традиции, образование, единое информационное пространство. Но чрезмерная полизизированность российского информационного поля создает предпосылки для все большей ее изоляции даже от своих ближайших партнеров.
В отличие от наших стран, в Европе, где также существуют разногласия в экономических интересах, все же есть тонкие механизмы настройки, взаимной компенсации. У нас этого нет, поэтому как только российскую экономику начинает «трясти», у Казахстана просто не остается шансов не оказаться под негативным влиянием этих процессов. Так что – если наши страны стремятся к взаимной интеграции, нам никуда не деться от необходимости «перестройки» всех экономических механизмов. И тогда мы сможем сделать все, чтобы локомотив Евразийского экономического союза смог набрать полный ход в интересах всех входящих в него стран и народов.
Источник - https://versia.ru/evrazijskomu-yekonomicheskomu-soyuzu-trebuetsya-nastrojka
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:50