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Разработан новый метод оценки рисков для пациентов с тяжелым легочным расстройством

Специалисты Межгорного медицинского центра предлагают использовать для оценки состояния пациентов с легочными расстройствами, не поддающимися лечению, новую модель прогнозирования. Данный лабораторный метод поможет врачам обеспечить таким людям более эффективный уход и предоставлять услуги для облегчения синдромов.
Разработан новый метод оценки рисков для пациентов с тяжелым легочным расстройством

Показатель обострения LIVE представляет собой модель прогнозирования, показывающую риски заболеваемости и смертности для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Методика основана на результатах лабораторных исследований крови больных и оценивает риск развития других недугов, а не только функционирование легких. Согласно исследованию с участием более 1700 человек с ХОБЛ при высоком показателе LIVE наблюдается повышенный уровень смертности (39,4%) и госпитализации (41,7%) за год. При низких результатах зафиксировано 0,7% случаев летального исхода из-за проблем с легкими и 0,7% частоты обращений в больницу по этой причине.

Авторы научной работы, представленной на международной конференции Американского торакального общества в Далласе, заметили, что использование показателя LIVE помогает персонализировать терапию для пациентов не только с ХОБЛ, но и предоставляет дополнительную информацию о возможных рисках ухудшения состояния, как больным, так и врачам. Благодаря новой методике специалисты смогут определить, кто из людей с проблемами легких подвержен наибольшей вероятности летального исхода, а кому необходима паллиативная помощь, направленная на облегчение симптомов заболевания.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:02

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