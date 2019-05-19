Samsung готовит к продаже игровой ноутбук Odyssey





Сейчас стало известно, что Samsung Odyssey вскоре поступит в продажу. На данный момент можно оформить предварительный заказ на устройство, а его поставки начнутся уже 24 мая 2019 года. По предварительным данным, приобрести можно будет только ноутбук с видеокартой GeForce RTX 2060. Данная версия переносного компьютера оценивается в 2 тысячи долларов. Также стало известно, что Odyssey базируется на процессоре Intel Core i7-8750H, имеет 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и 512 гигабайт встроенной. Экран новинки получил разрешение Full HD, ёмкость аккумулятора игрового устройства равна 54 Вт*ч.О появлении нового ноутбука от кампании Samsung в Российской Федерации пока ничего не известно. Также нет данных о более продвинутых версиях Odyssey, которые будут представлены позже.