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Samsung готовит к продаже игровой ноутбук Odyssey

В начале текущего года компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey. В январе стало известно, что переносной компьютер получит необычный дизайн, а его корпус не будет тонким и легким.

Samsung готовит к продаже игровой ноутбук Odyssey

Сейчас стало известно, что Samsung Odyssey вскоре поступит в продажу. На данный момент можно оформить предварительный заказ на устройство, а его поставки начнутся уже 24 мая 2019 года. По предварительным данным, приобрести можно будет только ноутбук с видеокартой GeForce RTX 2060. Данная версия переносного компьютера оценивается в 2 тысячи долларов. Также стало известно, что Odyssey базируется на процессоре Intel Core i7-8750H, имеет 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и 512 гигабайт встроенной. Экран новинки получил разрешение Full HD, ёмкость аккумулятора игрового устройства равна 54 Вт*ч.

О появлении нового ноутбука от кампании Samsung в Российской Федерации пока ничего не известно. Также нет данных о более продвинутых версиях Odyssey, которые будут представлены позже.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:00

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