Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс раскрыл секрет своего успеха
В финале "Евровидения-2019" одержал победу Дункан Лоуренс. Певец из Нидерландов раскрыл секрет своего успеха, объяснив его личными качествами.
Минувшей ночью в Тель-Авиве состоялся финал "Евровидения-2019". По результатам зрительского голосования и выставленных баллов национальными судейскими коллегиями победу одержал Дункан Лоуренс, представитель Нидерландов. Исполнителю удалось незначительно опередить конкурсанта из Италии и на 130 баллов Сергей Лазарева, снова завоевавшего итоговую бронзу. Общаясь с прессой на церемонии награждения, победитель рассказал, что, по его мнению, стало залогом успеха.
Артист не может точно выделить, какие именно аспекты его номера стали ключевыми. Он уверен, что зрителям понравилось всё: и слова, и музыка, но не менее важным стала и открытость. На протяжении всего времени победитель не создавал вокруг себя ореола таинственности и занимался только музыкой, полностью посвятив себя любимому делу.
Минувшей ночью в Тель-Авиве состоялся финал "Евровидения-2019". По результатам зрительского голосования и выставленных баллов национальными судейскими коллегиями победу одержал Дункан Лоуренс, представитель Нидерландов. Исполнителю удалось незначительно опередить конкурсанта из Италии и на 130 баллов Сергей Лазарева, снова завоевавшего итоговую бронзу. Общаясь с прессой на церемонии награждения, победитель рассказал, что, по его мнению, стало залогом успеха.
Артист не может точно выделить, какие именно аспекты его номера стали ключевыми. Он уверен, что зрителям понравилось всё: и слова, и музыка, но не менее важным стала и открытость. На протяжении всего времени победитель не создавал вокруг себя ореола таинственности и занимался только музыкой, полностью посвятив себя любимому делу.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:30