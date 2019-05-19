Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс раскрыл секрет своего успеха

Минувшей ночью в Тель-Авиве состоялся финал "Евровидения-2019". По результатам зрительского голосования и выставленных баллов национальными судейскими коллегиями победу одержал Дункан Лоуренс, представитель Нидерландов. Исполнителю удалось незначительно опередить конкурсанта из Италии и на 130 баллов Сергей Лазарева, снова завоевавшего итоговую бронзу. Общаясь с прессой на церемонии награждения, победитель рассказал, что, по его мнению, стало залогом успеха.Артист не может точно выделить, какие именно аспекты его номера стали ключевыми. Он уверен, что зрителям понравилось всё: и слова, и музыка, но не менее важным стала и открытость. На протяжении всего времени победитель не создавал вокруг себя ореола таинственности и занимался только музыкой, полностью посвятив себя любимому делу.