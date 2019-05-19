Пенсионеры с готовностью пользуются услугами онлайн-банка МКБ





Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин заявил, что каждый пятый пенсионер ведёт свои финансовые дела посредством интернета. В настоящее время в онлайн-банке МКБ можно воспользоваться целым рядом услуг: оформить вклад, завести накопительный счет, заказать дебетовую карту, подать заявку на получение кредита. В последнем случае сумма займа может достигать 3 млн рублей. При этом заёмщику не нужно озадачиваться залогом на имущество и поиском поручителей.Помимо этого, МКБ предлагает своим клиентам воспользоваться сервисом автоплатежа по счетам жилищно-коммунальных услуг. Активировать опцию легко можно при одном из посещений отделения банка. В будущем личного присутствия плательщика в офисе не потребуется, и все платежи будут проходить автоматически. Эта услуга нашла отклик у людей пожилого возраста.Напомним, в настоящее время МКБ находится во владении Романа Авдеева, который руководит банком с 1994 года. С тех пор Р.Авдеев вывел банк на уровень включения его акций в состав индексов ММВБ и РТС.