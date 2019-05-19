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Пенсионеры с готовностью пользуются услугами онлайн-банка МКБ

В настоящее время «Московский кредитный банк» активно разрабатывает продукты для дистанционного управления своими финансами для людей пожилого возраста. Необходимость в этом стала очевидной после проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 20% пенсионеров готовы пользоваться банковскими услугами, не выходя из дома, пишет РИА LIVE24.

Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин заявил, что каждый пятый пенсионер ведёт свои финансовые дела посредством интернета. В настоящее время в онлайн-банке МКБ можно воспользоваться целым рядом услуг: оформить вклад, завести накопительный счет, заказать дебетовую карту, подать заявку на получение кредита. В последнем случае сумма займа может достигать 3 млн рублей. При этом заёмщику не нужно озадачиваться залогом на имущество и поиском поручителей.
Пенсионеры с готовностью пользуются услугами онлайн-банка МКБ

Помимо этого, МКБ предлагает своим клиентам воспользоваться сервисом автоплатежа по счетам жилищно-коммунальных услуг. Активировать опцию легко можно при одном из посещений отделения банка. В будущем личного присутствия плательщика в офисе не потребуется, и все платежи будут проходить автоматически. Эта услуга нашла отклик у людей пожилого возраста.

Напомним, в настоящее время МКБ находится во владении Романа Авдеева, который руководит банком с 1994 года. С тех пор Р.Авдеев вывел банк на уровень включения его акций в состав индексов ММВБ и РТС.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:00

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