Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке

Анна Банщикова любит общаться с поклонниками в социальных сетях. Актриса часто делится с ними новыми фотографиями. Недавно на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в футболке. Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз. В комментарии она пожелала всем доброго утра.Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы. Они начали наперебой писать, как привлекательно она выглядит с легким макияжем. Другие отметили, что знаменитости не следует слишком ярко краситься, поскольку образ на новом фото один из самых лучших и подходящих для нее. Некоторые написали, что морщинки придали актрисе женственности. За весьма короткий промежуток времени пост набрал почти 6 000 лайков.