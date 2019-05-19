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Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке

В социальной сети Instagram Анна Банщикова публиковала новую фотографию. На снимке звезда телесериала «Ищейка» не стала скрывать от своих поклонников морщинки.

Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке

Анна Банщикова любит общаться с поклонниками в социальных сетях. Актриса часто делится с ними новыми фотографиями. Недавно на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в футболке. Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз. В комментарии она пожелала всем доброго утра.

Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке

Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы. Они начали наперебой писать, как привлекательно она выглядит с легким макияжем. Другие отметили, что знаменитости не следует слишком ярко краситься, поскольку образ на новом фото один из самых лучших и подходящих для нее. Некоторые написали, что морщинки придали актрисе женственности. За весьма короткий промежуток времени пост набрал почти 6 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20

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