Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке
В социальной сети Instagram Анна Банщикова публиковала новую фотографию. На снимке звезда телесериала «Ищейка» не стала скрывать от своих поклонников морщинки.
Анна Банщикова любит общаться с поклонниками в социальных сетях. Актриса часто делится с ними новыми фотографиями. Недавно на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в футболке. Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз. В комментарии она пожелала всем доброго утра.
Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы. Они начали наперебой писать, как привлекательно она выглядит с легким макияжем. Другие отметили, что знаменитости не следует слишком ярко краситься, поскольку образ на новом фото один из самых лучших и подходящих для нее. Некоторые написали, что морщинки придали актрисе женственности. За весьма короткий промежуток времени пост набрал почти 6 000 лайков.
Анна Банщикова любит общаться с поклонниками в социальных сетях. Актриса часто делится с ними новыми фотографиями. Недавно на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в футболке. Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз. В комментарии она пожелала всем доброго утра.
Подписчики пришли в восторг от публикации актрисы. Они начали наперебой писать, как привлекательно она выглядит с легким макияжем. Другие отметили, что знаменитости не следует слишком ярко краситься, поскольку образ на новом фото один из самых лучших и подходящих для нее. Некоторые написали, что морщинки придали актрисе женственности. За весьма короткий промежуток времени пост набрал почти 6 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20