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Рита Дакота рассказала об отдыхе на Мальдивах с дочерью Мией

Рита Дакота в настоящий момент отдыхает на Мальдивах с дочерью Мией. Знаменитость рассказала, что её самые страшные опасения не оправдались, и отпуск с маленьким ребёнком не превратился в испытание.
Рита Дакота рассказала об отдыхе на Мальдивах с дочерью Мией

Рита Дакота рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, как проходит её отпуск. В настоящий момент звезда находится на Мальдивах с дочкой Мией, и, по признанию хозяйки аккаунта, теперь её каждое утро по-настоящему доброе, поскольку на островах преобладает атмосфера спокойствия и красоты. Певица отметила: она боялась ехать с ребёнком на курорт, поскольку была уверена - отдохнуть не удастся, и ей придётся постоянно чувствовать напряжение. Её пугали знакомые, рассказывая, как быстро каникулы превратятся из сказки в тяжёлый труд, но всё сложилось иначе. Артистка целый день с девочкой проводит на пляже, строя песочные замки и купаясь в океане, а также развлекается на детских качелях и различных аттракционах. Исполнительница не стала скрывать и добавила, что ощущает себя не матерью, а такой же, как и дочь, беззаботной малышкой.

Поклонники порадовались за кумира. По их словам, звезда давно заслужила настоящий отдых вдали от цивилизации. Другие же оценили пляжную фотографию, "засыпав" знаменитость комплиментами и признаниями в любви. Пост очень быстро начал набирать одобрительные лайки и комментарии, в том числе и от коллег по сцене.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:01

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