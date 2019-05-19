Рита Дакота рассказала об отдыхе на Мальдивах с дочерью Мией

Рита Дакота рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, как проходит её отпуск. В настоящий момент звезда находится на Мальдивах с дочкой Мией, и, по признанию хозяйки аккаунта, теперь её каждое утро по-настоящему доброе, поскольку на островах преобладает атмосфера спокойствия и красоты. Певица отметила: она боялась ехать с ребёнком на курорт, поскольку была уверена - отдохнуть не удастся, и ей придётся постоянно чувствовать напряжение. Её пугали знакомые, рассказывая, как быстро каникулы превратятся из сказки в тяжёлый труд, но всё сложилось иначе. Артистка целый день с девочкой проводит на пляже, строя песочные замки и купаясь в океане, а также развлекается на детских качелях и различных аттракционах. Исполнительница не стала скрывать и добавила, что ощущает себя не матерью, а такой же, как и дочь, беззаботной малышкой.Поклонники порадовались за кумира. По их словам, звезда давно заслужила настоящий отдых вдали от цивилизации. Другие же оценили пляжную фотографию, "засыпав" знаменитость комплиментами и признаниями в любви. Пост очень быстро начал набирать одобрительные лайки и комментарии, в том числе и от коллег по сцене.