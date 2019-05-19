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Звезде «Дома-2» Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Инессе Шевчук подарили дорогостоящий автомобиль. Выяснилось, что презент телезнаменитости обошелся ее воздыхателю в 20 миллионов рублей.

Звезде «Дома-2» Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Не единожды Инесса признавалась поклонникам, что привыкла к роскошной жизни. Впрочем, именно после участия в скандальном телепроекте жизнь девушки кардинально изменилась. Сейчас Шевчук то и дело делиться в личном микроблоге снимками, на которых она запечатлена в изысканных нарядах, с огромными букетами цветов, в обилие дорогостоящих украшений и, конечно же, машин.

На днях Инесса отпраздновала свой 25-ый день рождения, с чем ее один из первых поздравил очередной воздыхатель. Мужчина подарил длинноволосой красавице автомобиль класса люкс, который, кстати, может себе позволить купить не каждая звезда.

Звезде «Дома-2» Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Ярко-красная Bentley Continental, судя по профилю Шевчук в Instagram, является юбилейной моделью. Элитности машине придает и тот факт, что она носит звание «first edition». А это говорит о том, что экс-участнице телестройки «Дом-2» достался самый первый автомобиль, выпущенный с конвейера. Стоит отметить, что стоимость таких транспортных средств составляет примерно 20 миллионов рублей.

Нужно сказать, что Инесса тут же поспешила показать презент поклонникам и опубликовала в личном микроблоге несколько свежих фотографий, на одной из которых этот дорогостоящий автомобиль был украшен золотой лентой и торжественным бантом, а машину окружали воздушные шарики.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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