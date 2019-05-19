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Учёные хотят найти на Марсе свидетельства существования жизни

Учёные в скором времени приступят к изучению вулканических пород на Марсе. По их мнению, в этих скалах можно найти свидетельства существования прежней жизни на планете.
Учёные хотят найти на Марсе свидетельства существования жизни

Учёные готовятся к старту миссий "Марс 2020" и "ЭкзоМарс". Первая организована NASA, а вторая является совместным европейско-российским проектом. Вскоре зонды достигнут Красной планеты и начнут поиски свидетельства существования жизни на Марсе. Научные работники уверены: найти следы органических веществ на поверхности космического объекта не удастся, а вот в скальных породах искомое могло сохраниться достаточно хорошо. Для этого уже сейчас задействована команда профессионалов из Швеции, в задачу которой входит исследование вулканических пород на Земле. Эти отложения очень похожи на марсианские по своему составу, а потому велик шанс сделать открытие именно там. Для этого геологам предстоит выбрать направление поисков, определив, что же именно, и в каких залежах можно найти.

После того, как учёные сумеют понять, на каких глубинах могут залегать окаменелые органические образцы, они начнут поиски на Марсе. Ожидается обнаружить крупные структуры, образованные миллиарды лет назад, аналогичные земным образцам.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:06

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