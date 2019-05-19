Робот NASA завершил первые аппаратные испытания в космосе





Аппаратное тестирование робота, вылетевшего на МКС 17 апреля, практически завершены. Специалисты проверили, как машина справляется с ежедневным обслуживанием космического корабля и помогает экипажу, готова ли она к автоматической зарядке на док-станции Kibo.В будущем планируется возложить на боты Astrobee тяжелую работу, чтобы астронавты могли сосредоточиться на более важных задачах, таких как научные эксперименты и исследования. Это поможет приблизиться к колонизации Марса и покорению Луны, сократив количество сотрудников-космонавтов и уменьшив стресс для членов экипажа, совершающих путешествие.