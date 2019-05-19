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Honor 20 будет иметь специальную версию в честь премьеры фильма «Люди икс: Темный феникс»

Новый смартфон Honor 20 будет презентован 21 мая во время пресс-конференции, которая пройдет в Лондоне. На рынок смартфон поступит 31 мая. Также будет выпущена специальная версия в честь фильма «Люди икс: Темный феникс».
Honor 20 будет иметь специальную версию в честь премьеры фильма «Люди икс: Темный феникс»

Информация о релизе модели была опубликована на постере с голливудским блокбастером. Известно, что модель будет оснащена камерой с диафрагмой F/1,4, которая позволит делать снимки высокого качества. Пока неизвестно, чем будет отличаться версия в честь фильма от обычной модели. Также в Сети нет информации о стоимости смартфона, так что придется ждать официального релиза новинки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:08

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