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Звезду «Дома-2» Катя Токареву заподозрили в беременности

Бывшую героиню скандально-известной телестройки «Дом-2» Екатерину Токареву заподозрили в интересном положении. По мнению некоторых пользователей Сети, у девушки заметно округлился живот.

Звезду «Дома-2» Катя Токареву заподозрили в беременности

Не секрет, что пара экс-участников телешоу Катя Токарева и Юрий Слободян поженились почти шесть лет назад. Буквально каждый день преданные поклонники супругов думали, что скоро их любимчики наконец-таки признаются им, что решили стать родителями. Впрочем, этого до сих пор так и не произошло.

Вот только факт того, что Екатерина и Юрий молчат, не останавливает фолловеров придирчиво рассматривать новые публикации парочки. К примеру, на днях Токарева опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий, на которых она запечатлена в джинсах, рубашке свободного кроя и куртке. Именно эти снимки и стали причиной того, что длинноволосую красавицу заподозрили в беременности.

Сейчас в социальных сетях активно говорят о том, что совсем скоро Токарева и Слободян впервые станут родителями.

Звезду «Дома-2» Катя Токареву заподозрили в беременности

«Катюш, ты беременна или мне все-таки показалось?», «Какая радость!», «Кать, ты бы очень хорошо смотрелась в роли мамочки! Уверена, что Юра станет замечательным отцом!» - продолжают писать в Сети.

Нужно сказать, что сама Екатерина никак не отреагировала на подобные комментарии у себя в профиле, несмотря на то, что время от времени все-таки общалась со своими подписчиками. К слову, читатели подозревают, что Токарева и Слободян решили некоторое время скрывать беременность, как это делают многие их бывшие коллеги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:37

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