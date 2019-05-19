Настя Балинская и Леша Кудряшов планируют обзавестись на «Доме-2» детьми





Не секрет, что на днях в Периметр вернули несколько бывших участников, в числе которых оказалась пара Балинской и Кудряшова. По словам влюбленных, на телестройку у них имеются очень большие планы, которые очень удивили телезрителей.Выяснилось, что сначала Настя и Леша изъявили желание принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», так как узнали, что Илья Яббаров и Маргарита Ларченко покинули телестройку. Впрочем, бывшему избраннику Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и его невесте довольно быстро нашли замену, поэтому Балинская и Кудряшов оказались у разбитого корыта.Спустя время парочка заявила, что мечтает пожениться в стенах реалити-шоу, ведь именно здесь они повстречали друг друга. Более того, Леша уже даже сделал Насте предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла.Сейчас же Балинская и Кудряшов говорят, что хотят стать родителями, поэтому уже начали работать над решением этого вопроса. Только вот с детьми у Насти и Леши могут возникнуть проблемы, ведь, как известно, две предыдущие беременности для девушки закончились выкидышем.К слову, желания парочки не совсем понимают телезрители «Дома-2». По мнению поклонников телестройки, для начала Балинской и Кудряшову нужно решить проблемы с кредитами, а уже потом думать о детях.