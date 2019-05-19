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Настя Балинская и Леша Кудряшов планируют обзавестись на «Доме-2» детьми

Вновь пришедшие на реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов намерены задержаться на проекте надолго. Выяснилось, что парочка планирует не только узаконить на шоу свои отношения, но и обзавестись наследниками.

Настя Балинская и Леша Кудряшов планируют обзавестись на «Доме-2» детьми

Не секрет, что на днях в Периметр вернули несколько бывших участников, в числе которых оказалась пара Балинской и Кудряшова. По словам влюбленных, на телестройку у них имеются очень большие планы, которые очень удивили телезрителей.

Выяснилось, что сначала Настя и Леша изъявили желание принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», так как узнали, что Илья Яббаров и Маргарита Ларченко покинули телестройку. Впрочем, бывшему избраннику Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и его невесте довольно быстро нашли замену, поэтому Балинская и Кудряшов оказались у разбитого корыта.

Спустя время парочка заявила, что мечтает пожениться в стенах реалити-шоу, ведь именно здесь они повстречали друг друга. Более того, Леша уже даже сделал Насте предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла.

Настя Балинская и Леша Кудряшов планируют обзавестись на «Доме-2» детьми

Сейчас же Балинская и Кудряшов говорят, что хотят стать родителями, поэтому уже начали работать над решением этого вопроса. Только вот с детьми у Насти и Леши могут возникнуть проблемы, ведь, как известно, две предыдущие беременности для девушки закончились выкидышем.

К слову, желания парочки не совсем понимают телезрители «Дома-2». По мнению поклонников телестройки, для начала Балинской и Кудряшову нужно решить проблемы с кредитами, а уже потом думать о детях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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