Под Новосибирском в ДТП с бензовозом погибли три человека
Под Новосибирском ночью 19 мая произошло лобовое столкновение отечественного автомобиля ВАЗ-21099 и бензовоза MAN. В ДТП погибли два пассажира и водитель легковой машины.
Смертельная авария произошла на территории Коченевского района. Модель «девяносто девятая» следовала по направлению к поселку Светлый со стороны Коченево. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и его авто, оказавшись на встречной полосе, где на тот момент ехала фура MAN, влетело под нее.
Как сообщили в ГУМВД РФ Новосибирской области, авария забрала жизни троих человек, находившихся в салоне легковой машины. Водитель бензовоза не пострадал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.
Смертельная авария произошла на территории Коченевского района. Модель «девяносто девятая» следовала по направлению к поселку Светлый со стороны Коченево. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и его авто, оказавшись на встречной полосе, где на тот момент ехала фура MAN, влетело под нее.
Как сообщили в ГУМВД РФ Новосибирской области, авария забрала жизни троих человек, находившихся в салоне легковой машины. Водитель бензовоза не пострадал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:47