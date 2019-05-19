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Под Новосибирском в ДТП с бензовозом погибли три человека

Под Новосибирском ночью 19 мая произошло лобовое столкновение отечественного автомобиля ВАЗ-21099 и бензовоза MAN. В ДТП погибли два пассажира и водитель легковой машины.
Под Новосибирском в ДТП с бензовозом погибли три человека

Смертельная авария произошла на территории Коченевского района. Модель «девяносто девятая» следовала по направлению к поселку Светлый со стороны Коченево. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и его авто, оказавшись на встречной полосе, где на тот момент ехала фура MAN, влетело под нее.

Как сообщили в ГУМВД РФ Новосибирской области, авария забрала жизни троих человек, находившихся в салоне легковой машины. Водитель бензовоза не пострадал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.



 
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Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:47

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