Под Новосибирском в ДТП с бензовозом погибли три человека





Смертельная авария произошла на территории Коченевского района. Модель «девяносто девятая» следовала по направлению к поселку Светлый со стороны Коченево. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и его авто, оказавшись на встречной полосе, где на тот момент ехала фура MAN, влетело под нее.Как сообщили в ГУМВД РФ Новосибирской области, авария забрала жизни троих человек, находившихся в салоне легковой машины. Водитель бензовоза не пострадал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.