Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке





За апрель текущего года Suzuki продала 632 машины, что на 21% превышает прошлогодние результаты. С января по апрель также наблюдается существенный рост популярности автомобилей данной компании. Наиболее продаваемым авто в рамках российского рынка от компании Suzuki стал кроссовер Vitara, который приобрели 504 автолюбителя.К бестселлерам можно отнести и Suzuki SX4, который пришелся по вкусу 128 россиянам. Отмечается рост спроса на Suzuki Jimny, однако количество автомобилей в салонах официальных дилеров на данный момент весьма ограничено, что затрудняет анализ роста популярности машины.