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Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке

Эксперты назвали бестселлеры от Suzuki на российском рынке. Как стало известно, японской компании удалось увеличить объемы продаж автомобилей на 20%.
Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке

За апрель текущего года Suzuki продала 632 машины, что на 21% превышает прошлогодние результаты. С января по апрель также наблюдается существенный рост популярности автомобилей данной компании. Наиболее продаваемым авто в рамках российского рынка от компании Suzuki стал кроссовер Vitara, который приобрели 504 автолюбителя.

К бестселлерам можно отнести и Suzuki SX4, который пришелся по вкусу 128 россиянам. Отмечается рост спроса на Suzuki Jimny, однако количество автомобилей в салонах официальных дилеров на данный момент весьма ограничено, что затрудняет анализ роста популярности машины.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:26

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