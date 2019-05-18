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Алексей Купин считает себя лицемером

Участник нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин признался, что считает себя лицемером. Несмотря на то, что сделал он это якобы в шутку, зрители нашли факты, доказывающие, что это на самом деле неотъемлемая черта характера будущего мужа Майи Донцовой.

Алексей Купин считает себя лицемером


Недавно участник нового шоу «Спаси свою любовь» Алексей Купин признался, что считает себя лицемером. Такое заявление прозвучало после предложения ведущего Андрея Черкасова признаться, кем участники являются на самом деле, и получить за это материальное вознаграждение в 50 тысяч рублей. Никто из других проектантов не стал поддаваться на сомнительную провокацию, а сам Купин позже объяснил, что просто надеялся получить заявленную сумму, которая с каждым отказом отвечать стремительно уменьшалась.

Алексей Купин считает себя лицемером


Зрители же считают, что Купин правильно назвал себя лицемером, и сам это прекрасно понимает, ведь ранее он и Майя Донцова тесно общались с парой Андрея Шабарина и Розы Райсон за периметром, а как только те стали их прямыми конкурентами в свадебном конкурсе — пара тут же начала вытеснять соперников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:52

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